В Одесской области душевнобольная задушила свекровь платком

13 июля 2021 , 16:20
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Источник:

"Думская"

В Одесской области психически неуравновешенная женщина задушила свою 92-летнюю свекровь. Она это сделала платком.

Об этом сообщили журналистам анонимные источники в прокуратуре 13 июля. Трагедия случилась в городе Рени.

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  • Злоумышленнице 61 год.
  • Она призналась в совершенном преступлении.
  • Женщина ухаживала за своей свекровью.
  • Когда они остались наедине, вероятно, напала.
  • Она уже состоит на учете психиатра.
  • Известно, что это из-за приступов агрессии.
  • Сейчас ее направили на принудительное лечение.
  • Тело убитой обнаружил ее 61-летний сын.
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Автор: Олександр Марчак