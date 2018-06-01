14:54
1 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
21°C 11°C
  • суббота
    25°C 11°C
  • воскресенье
    21°C 15°C
  • понедельник
    26°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Суровый армейский рэп. Для чего миллионеру Михалкову трактор
Вєсті Кремля
22:16, 31 мая
Вести.UA. СБУ поможет канонизировать церковь. Детсад Гройсмана
Вєсті.UA
22:01, 31 мая
Куда
ЦРУ
09:14, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Лечение
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Психические расстройства диагностируют у около 60% людей, – Супрун об острой поблеме

70 Читати новину українською
Психические расстройства
Психические расстройства / Фото из открытых источников

Распространено мнение, что психические расстройства касаются лишь небольшой группы населения. И на самом деле это далеко не так – в около 60% людей, которые посещают медучреждения, диагностируют эти расстройства.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook.

Она добавила, что большинство людей, страдающих на психические расстройства, могут активно жить и взаимодействовать с обществом. Не стоит переживать, ведь психические заболевания излечимы, но для этого необходимо эффективное лечение.

Читайте также: Супрун развенчала распространенные мифы о психическом здоровье

Люди, которые страдают на психические расстройства, часто не могут заботиться о своем здоровье столь эффективно, как те, кто не имеет подобных проблем. Много людей также имеют физические и психические проблемы со здоровьем одновременно,
– отметила Супрун.

Поэтому в Украине необходимо сделать акцент на лечении психических расстройств в первичном звене. Это поможет существенно улучшить здоровье и качество жизни миллионам граждан.

Кроме того, услуги, которые предоставляются лицам с психическими расстройствами на уровне первичного звена медицинской помощи является экономически доступнее, чем лечение в психиатрическом стационаре.

 

Теги: Здоровье Лечение Психология Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
31 мая, 13:10 Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
802
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук