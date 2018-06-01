Психические расстройства диагностируют у около 60% людей, – Супрун об острой поблеме

Распространено мнение, что психические расстройства касаются лишь небольшой группы населения. И на самом деле это далеко не так – в около 60% людей, которые посещают медучреждения, диагностируют эти расстройства.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook.

Она добавила, что большинство людей, страдающих на психические расстройства, могут активно жить и взаимодействовать с обществом. Не стоит переживать, ведь психические заболевания излечимы, но для этого необходимо эффективное лечение.

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Люди, которые страдают на психические расстройства, часто не могут заботиться о своем здоровье столь эффективно, как те, кто не имеет подобных проблем. Много людей также имеют физические и психические проблемы со здоровьем одновременно,

– отметила Супрун.

Поэтому в Украине необходимо сделать акцент на лечении психических расстройств в первичном звене. Это поможет существенно улучшить здоровье и качество жизни миллионам граждан.

Кроме того, услуги, которые предоставляются лицам с психическими расстройствами на уровне первичного звена медицинской помощи является экономически доступнее, чем лечение в психиатрическом стационаре.