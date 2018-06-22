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Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Психические расстройства имеют одинаковые гены, – ученые

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Психічні розлади мають однакові гени
Психічні розлади мають однакові гени / forslean.com

Международная команда ученых провела масштабное исследование генов и фенотипов, чтобы определить, есть ли закономерности в развитии психических и неврологических заболеваний.

Соответствующую работу опубликовали в журнале Science.

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Ученые изучили данные более 265 тысяч человек, которые имели одно из 25 когнитивных нарушений (10 нарушений имели психический характер, другие 15 – неврологический). К тому же, они рассмотрели данные почти 784 тысяч человек без диагноза, которые были контрольной группой. Вся информация сравнивалась с 17 фенотипами более миллиона индивидов.

Анализ данных показал, что многие психические расстройств имеют одинаковые участки генома. К примеру, шизофрения показала генетическое соотношение к психическими заболеваниями, такими как обсессивно-компульсивное расстройство или биполярное аффективное расстройство.

Несмотря на это, неврологические болезни такой связи не показали. Исследователи считают, что они имеют индивидуальные генетические основания.

В ходе исследования, ученые заметили связь между высокими когнитивными способностями в детстве и риском развития заболеваний в будущем. Это касалось как психических недугов, так и неврологических.

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение исследования Психология
Источник: 24 Канал
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