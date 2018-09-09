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Психолог назвал две главные ошибки всех родителей

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Психолог назвал две главные ошибки всех родителей
Психолог назвал две главные ошибки всех родителей / justinstum.com

В детстве родители убеждают детей в правильности двух ложных утверждений, от которых трудно избавится в зрелом возрасте.

Об этом говорится в публикации психолога Михаила Лабковского в Facebook.

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Первое утверждение – это "что бы ни случилось, всегда слушайся старших".

Второе утверждение – "всегда будь идеальным во всем". Чтобы всегда была поглажена футболка, красивая прическа, чтобы после университета стать миллионером.

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А после того эти дети вырастают, а два утверждения до сих пор хранятся в голове. В заключении – они становятся рабами-перфекционистами.

Эти люди безотказно слушают других людей, придерживаются идеальной чистоты, пытаются сразу построить карьеру и уделять семье 24 часа в сутки. И все это – без перерыва на отдых и сон.

Этих "старших", которых нужно слушаться, люди находят на форумах, где делятся "полезными" советами. Все это превращает жизнь раба-перфекциониста в бег в колесе. А жить человек начинает только на пенсии.

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К слову, научные исследования утверждают, что те дети, которые рано научились разделять ответственность за чистоту в доме, стали более ответственными за свою жизнь.

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Теги: Здоровье Психология Дети
Источник: 24 Канал
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