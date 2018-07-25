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Психолог назвал причину домашнего насилия

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Психолог назвал причину домашнего насилия
Психолог назвал причину домашнего насилия / news.toutiaoabc.com

Ежегодно в Украине погибают около 600 женщин из-за агрессии в семье, о нем решаются говорить лишь 10% из миллиона, которые подвергаются насилию.

Психотерапевт Геннадий Мустафаев рассказал о предпосылках домашнего насилия, пишет НВ.

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Одной из предпосылок агрессивного поведения одного партнера в отношении другого есть пережитая травма в детстве. Таким образом, если человек подвергался насилию, он сознательно или подсознательно будет пытаться узаконить это как норму. Ребенок будет подражать противоправному поведению к своим близким.

Однією з передумов агресії партнера є пережита травма в дитинстві

Одной из предпосылок агрессии партнера является пережитая травма в детстве

Психотерапевт назвал причину домашнего насилия – это "трансгрессия границ", то есть тогда, когда границы ребенка не замечались и игнорировались. И когда он вырастает с мыслью о том, что границы ничего не значат, то он не будет учитывать границы других.

Психолог назвав причину домашнього насильства

Психолог назвал причину домашнего насилия

Мустафаев говорит о том, что в Украине есть два феномена домашнего насилия. Первый – увеличение мощности, второй – увеличение частоты. Агрессивное поведение может привести к смерти.

К слову, исследования американских ученых показывает, что счастье в браке зависит от здорового сна пары.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Психология Здоровье Здоровая жизнь Женское здоровье
Источник: 24 Канал
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