Ежегодно в Украине погибают около 600 женщин из-за агрессии в семье, о нем решаются говорить лишь 10% из миллиона, которые подвергаются насилию.

Психотерапевт Геннадий Мустафаев рассказал о предпосылках домашнего насилия, пишет НВ.

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Одной из предпосылок агрессивного поведения одного партнера в отношении другого есть пережитая травма в детстве. Таким образом, если человек подвергался насилию, он сознательно или подсознательно будет пытаться узаконить это как норму. Ребенок будет подражать противоправному поведению к своим близким.

Одной из предпосылок агрессии партнера является пережитая травма в детстве

Психотерапевт назвал причину домашнего насилия – это "трансгрессия границ", то есть тогда, когда границы ребенка не замечались и игнорировались. И когда он вырастает с мыслью о том, что границы ничего не значат, то он не будет учитывать границы других.

Психолог назвал причину домашнего насилия

Мустафаев говорит о том, что в Украине есть два феномена домашнего насилия. Первый – увеличение мощности, второй – увеличение частоты. Агрессивное поведение может привести к смерти.

К слову, исследования американских ученых показывает, что счастье в браке зависит от здорового сна пары.

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