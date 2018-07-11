19:20
12 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 16°C
  • пятница
    25°C 18°C
  • суббота
    22°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Брежневские брови у Путина. Бесценный Шнуров
Вєсті Кремля
20:59, 11 июля
Вести.UA. Тренд хорватских футболистов. Страсти с "Интером"
Вєсті.UA
20:16, 11 июля
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Психолог назвал топ-7 самых распространенных сексуальных фантазий

445 Читати новину українською
Самые распространенные эротические фантазии
Самые распространенные эротические фантазии / bajda.pp.ua

Психолог Гарвардского университета Джастин Лемиллер провел масштабное исследование, в ходе которого определил самые распространенные эротические фантазии мужчин и женщин.

Психолог провел опрос, в котором приняли участие более 4000 мужчин и женщин, пишет The Independent.

Читайте также: В каком возрасте женщина лучше всего испытывает оргазм

Во время исследования Джастин Лемиллер спрашивал у добровольцев –  как часто они мысленно фантазируют об определенных людях, местах и вещах. В результате ему удалось выделить 7 самых распространенных сексуальных фантазий.

Первую строчку в рейтинге получил секс втроем. Так ответили 89% участников исследования. Те, кто находится в отношениях или браке, признались, что хотели бы воплотить такую ​​эротическую фантазию с участием своего любимого человека.

Второе место за БДСМ –  такое преимущество отдали 65% респондентов. Это психосексуальная субкультура, основанная на обмене властью между партнерами и на принципах безопасности, добровольности и разумности.

Топ-7 найпоширеніших сексуальних фантазій

В топ-7 самых распространенных сексуальных фантазий вошел однополый секс

А третье место получило сексуальное разнообразие. В частности, в браке респонденты признались, что фантазируют о сексе с незнакомым человеком.

На четвертом месте расположились фантазии о сексе в общественном месте, в частности, секс в лифте, офисе или парке. Что интересно, женщины мечтали о таких приключениях чаще, чем мужчины.

На пятой позиции в рейтинге – свободные отношения, в частности, фантазии о сексе с другим человеком с согласия партнера. 58% опрошенных добавили, что их возбуждают фантазии о сексе партнера с другим человеком.

Также в рейтинг попало "восхищение" – фантазии о сексе, во время которых партнер восхищается ими.

Замыкает топ-7 однополый секс. Выяснилось, что гетеросексуалы часто фантазировали о сексе с человеком того же пола. В частности, 59% женщин фантазируют о сексе с женщиной и 26% мужчин хотят сексуальных отношений с мужчинами. Респонденты также признались, что фантазировали о сексе с транссексуалом и трансвеститом.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Психология Секс
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 11 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Экономическое неравенство в определенной степени является нужным, – экономист о рынке труда
сегодня, 19:01 Экономическое неравенство в определенной степени является нужным, – экономист о рынке труда
Євгенія Мазур 19
В МОН назвали топ-10 специальностей с наибольшим количеством государственных мест: перечень
сегодня, 18:00 В МОН назвали топ-10 специальностей с наибольшим количеством государственных мест: перечень
64
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
186
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
сегодня, 18:00 Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
Дмитро Гнап 114
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук