Психолог назвал топ-7 самых распространенных сексуальных фантазий

Психолог Гарвардского университета Джастин Лемиллер провел масштабное исследование, в ходе которого определил самые распространенные эротические фантазии мужчин и женщин.

Психолог провел опрос, в котором приняли участие более 4000 мужчин и женщин, пишет The Independent.

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Во время исследования Джастин Лемиллер спрашивал у добровольцев – как часто они мысленно фантазируют об определенных людях, местах и вещах. В результате ему удалось выделить 7 самых распространенных сексуальных фантазий.

Первую строчку в рейтинге получил секс втроем. Так ответили 89% участников исследования. Те, кто находится в отношениях или браке, признались, что хотели бы воплотить такую ​​эротическую фантазию с участием своего любимого человека.

Второе место за БДСМ – такое преимущество отдали 65% респондентов. Это психосексуальная субкультура, основанная на обмене властью между партнерами и на принципах безопасности, добровольности и разумности.

В топ-7 самых распространенных сексуальных фантазий вошел однополый секс

А третье место получило сексуальное разнообразие. В частности, в браке респонденты признались, что фантазируют о сексе с незнакомым человеком.

На четвертом месте расположились фантазии о сексе в общественном месте, в частности, секс в лифте, офисе или парке. Что интересно, женщины мечтали о таких приключениях чаще, чем мужчины.

На пятой позиции в рейтинге – свободные отношения, в частности, фантазии о сексе с другим человеком с согласия партнера. 58% опрошенных добавили, что их возбуждают фантазии о сексе партнера с другим человеком.

Также в рейтинг попало "восхищение" – фантазии о сексе, во время которых партнер восхищается ими.

Замыкает топ-7 однополый секс. Выяснилось, что гетеросексуалы часто фантазировали о сексе с человеком того же пола. В частности, 59% женщин фантазируют о сексе с женщиной и 26% мужчин хотят сексуальных отношений с мужчинами. Респонденты также признались, что фантазировали о сексе с транссексуалом и трансвеститом.

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