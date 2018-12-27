09:04
27 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шальная императрица Поклонская. "Могучая" армия РФ
      Вєсті Кремля
      21:34, 26 декабря
      Вести.UA: Политика Зеленского. "Подарок" под елку от России
      Вєсті.UA
      19:23, 26 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Дети
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Психолог назвала важное условие для воспитания детей

      30 Читати новину українською
      Психолог назвала важное условие для воспитания детей
      Психолог назвала важное условие для воспитания детей / understood.org

      Воспитание детей – важная составляющая их развития, поэтому родители должны приложить все усилия, чтобы помочь детям адаптироваться к окружающему миру.

      Психолог Светлана Ройз заметила, что родители настолько стараются воспитать ребенка, что пропускают очень важное условие, говорится в сообщении в Facebook.

      Читайте также: Чем опасно вегетарианство для ребенка: ответ ученых

      По ее словам, бывают ситуации, когда дети гармонично и хорошо развиваются, но они совсем не воспитаны.

      Похоже, вы очень хорошие родители и похоже, вы знаете очень много о воспитании "счастливых детей". С ребенком все в порядке, сейчас ему явно важна последовательность в реакциях и действиях взрослых, четко обозначенные правила в семье, и ваша уверенность в том, что вы молодец,
      – объясняет Светлана Ройз.

      Дитині шкодить відсутність логічних правил
      Ребенку вредит отсутствие логических правил

      Она замечает, что современным родителям не нужно говорить, что детей бить нельзя, ведь они стали внимательнее и бережнее к детям.

      Однако, по словам психолога, родители настолько боятся сделать ошибки или травмировать ребенка, что не останавливают того, что стоило бы остановить. Ребенок нуждается в последовательности, ему вредит отсутствие логических правил не меньше, чем директивность.

      Ребенок должен знать, что мир заботится не только о нем, а и о других людях, в частности, его родителях.

       
      Психолог Светлана Ройз
      “Одна из наших задач – научить ребенка жить в мире без нас. Ребенку важно чувствовать наше уважение к себе, слышать наше "нет", ему важно встречаться со сложными чувствами – и получать от нас поддержку”

      Психолог отметила, что воспитание – это постоянное балансирование между структурированными правилами, уважением, доверием, близостью, адекватной строгостью, заботой, развитием. По ее словам, постоянно балансируя сложно сохранить устойчивость.

       

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология Дети
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сумні думки: чи приречений наш мозок на розпач та морок?
      сегодня , 08:40 Сумні думки: чи приречений наш мозок на розпач та морок?
      Борис Немировський 156
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
      26 декабря , 21:01 Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
      231
      Какой украинский фильм 2018 года вы считаете лучшим? Опрос
      26 декабря , 21:00 Какой украинский фильм 2018 года вы считаете лучшим? Опрос
      188
      Санкции России против Украины: почему Кремль расширил список и какие будут последствия
      26 декабря , 20:00 Санкции России против Украины: почему Кремль расширил список и какие будут последствия
      Світлана Попова 720
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук