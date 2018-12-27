Психолог назвала важное условие для воспитания детей

Воспитание детей – важная составляющая их развития, поэтому родители должны приложить все усилия, чтобы помочь детям адаптироваться к окружающему миру.

Психолог Светлана Ройз заметила, что родители настолько стараются воспитать ребенка, что пропускают очень важное условие, говорится в сообщении в Facebook.

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По ее словам, бывают ситуации, когда дети гармонично и хорошо развиваются, но они совсем не воспитаны.

Похоже, вы очень хорошие родители и похоже, вы знаете очень много о воспитании "счастливых детей". С ребенком все в порядке, сейчас ему явно важна последовательность в реакциях и действиях взрослых, четко обозначенные правила в семье, и ваша уверенность в том, что вы молодец,

– объясняет Светлана Ройз.



Ребенку вредит отсутствие логических правил

Она замечает, что современным родителям не нужно говорить, что детей бить нельзя, ведь они стали внимательнее и бережнее к детям.

Однако, по словам психолога, родители настолько боятся сделать ошибки или травмировать ребенка, что не останавливают того, что стоило бы остановить. Ребенок нуждается в последовательности, ему вредит отсутствие логических правил не меньше, чем директивность.

Ребенок должен знать, что мир заботится не только о нем, а и о других людях, в частности, его родителях.

Психолог Светлана Ройз “Одна из наших задач – научить ребенка жить в мире без нас. Ребенку важно чувствовать наше уважение к себе, слышать наше "нет", ему важно встречаться со сложными чувствами – и получать от нас поддержку”

Психолог отметила, что воспитание – это постоянное балансирование между структурированными правилами, уважением, доверием, близостью, адекватной строгостью, заботой, развитием. По ее словам, постоянно балансируя сложно сохранить устойчивость.

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