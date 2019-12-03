Психолог о подозреваемых в убийстве сына Соболева: Подлежит освещению, но не таким способом
Полиция объявила подозрение двум мужчинам, которых задержали по делу об убийстве 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. То, что оба задержанных являются бывшими бойцами АТО, нужно освещать, однако на этом не стоит акцентировать.
Такое мнение в эфире 24 канала выразила психолог Екатерина Проноза.
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"Стоит обращаться к опыту и учитывать то, что эти двое военнослужащих являются таким же людьми, как и все остальные", – сказала она.
По ее словам, в последнее время существует практика после совершения преступления отмечать непосредственное участие людей, которые воевали. Психолог считает, что таким образом во время информационной войны СМИ еще больше патологизируют общество и проблему. Ведь при этом никто никогда не уточняет, сколько людей совершают преступления после тюрьмы, а сколько – например, из-за ревности.
Психолог подчеркнула, что видит проблему не в освещении такой информации, а в способе, которым это делают.
Когда мы подчеркиваем, что это было осуществлено непосредственно участниками боевых действий – мы еще больше патологизируем наше общество, патологизируем проблему. Конечно, это подлежит освещению. Но почему это освещается обычно таким образом? Не высвечивается информация, в которой говорится о том, сколько человек совершили повторные преступления после выхода из мест лишения свободы, сколько людей совершают преступления на почве ревности или еще чего,
– подчеркнула Екатерина Проноза.
Также она добавила, что не согласна с тезисом об отсутствии помощи от государства для военных.
"Насчет "ничего не сделано в государстве" – я с этим не согласна. Потому что я довольно продолжительное время, с начала военных действий, работаю с военнослужащими. И я понимаю, что на государственном уровне достаточно много чего делается", – рассказала Проноза.
Однако она отметила, что существуют две других проблемы, которые касаются психологической помощи военным:
- Есть категории, которые трудно озвучивать – собственно проблемы.
- Второе – есть такое понятие как мотивационный компонент. И это один из важнейших факторов. Потому что для того, чтобы получить помощь – нужно непосредственно за ней обратиться, или получить предложение и согласиться.
Чем известны подозреваемые в убийстве мальчика?
Оба задержанных являются бывшими бойцами АТО. Андрей Лаврега на Донбассе был снайпером, три года просидел в окопах. На войну ушел еще в 17 лет, служил в 8-м отдельном батальоне "Аратта". Парень имел позывной "Тихий". 7 месяцев назад Лаврега ушел из батальона и вернулся к гражданской жизни.
Его напарником в преступлении стал товарищ по батальону по фамилии Семенов. Он родом из Одесской области и учился в Одесском мореходном училище. На войну ушел добровольцем в 2017 году.
Что известно о покушении на депутата Соболева
- Вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover. В машине были депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, его жена, сын и подруга жены.
- В результате обстрела пуля попала в шею трехлетнего сына Соболева. Ребенок умер в "скорой" по дороге в больницу.
- Стрельба произошла через несколько минут после того, как Соболевы отъехали от ресторана "Марио", владельцем которого является политик.
- Уже 2 декабря полицейским удалось задержать злоумышленников. Они стреляли из дома: открыли огонь из комнаты хостела, который сняли накануне преступления. Выстрел был выполнен из карабина калибром 7,62 миллиметра.