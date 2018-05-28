09:16
28 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 7°C
  • вторник
    23°C 15°C
  • среда
    26°C 11°C
  • четверг
    26°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Психолог объяснила яростный взгляд Елизаветы II на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

332 Читати новину українською
Почему Елизавета II недовольно смотрела на Меган Маркл на свадьбе с принцем Гарри
Почему Елизавета II недовольно смотрела на Меган Маркл на свадьбе с принцем Гарри / Фото из открытых источников

Недовольный взгляд британской королевы Елизаветы II, которая пристально следила за радостным лицом Меган Маркл на свадьбе с принцем Гарри, может свидетельствовать о том, что монаршая особа готовится к длительному противостоянию за влияние над своим внуком.

Об этом в эфире ObozTV рассказала психолог Елена Рыхальская.

"Там были не только напряжение и тревожность. В этом взгляде была ненависть, в этом взгляде было что-то "я тебе еще покажу". "Вот сейчас все формальности уладим, а дальше... ". У меня такое предположение, что такой взгляд у нее (королевы) когда-то был относительно Дианы, но его просто не зафиксировали СМИ", – рассказала психолог.

Читайте также: Злая королева и беззубый мальчик: подборка самых смешных мемов с королевской свадьбы

Это женщина, которой не нравится ни одна избранница ни сына, ни внуков. Есть такая категория тещ, которая полностью отвергает любую претендентку,
– пояснила специалист.

В то же время она отметила, что это не самое главное послание в этом браке.

"Это же воспитание и поэтому потомки выбирают именно тех женщин, которые разозлили маму или бабушку. Это такая косвенная месть", – считает Рыхальская.

Она обратила внимание на то, что Меган Маркл произнесла небольшую речь, что не принято делать на королевских свадьбах в Великобритании.

"Она уже показала Елизавете, кто здесь начинает быть главным", – отметила психолог.

Она также рассказала, что в таком возрасте, как у Елизаветы II, люди радуются свадьбе своих отпрысков даже с нежелательными избранниками.

Читайте также: Почему Елизавета II по-разному относится к избранницам внуков: официальное объяснение

"Но здесь мы видим совершенно другую реакцию. Я думаю, что Елизавета знает еще что-то, чего не знаем мы. Она продуманная женщина, она империю держит в своих руках. Она, извините, всех своих родственников подвинула и стала королевой. Это глыба", – подчеркнула специалист.

Теги: LifeStyle Великобритания Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Меган Маркл Елизавета II Королевская свадьба
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему мода в
сегодня, 08:39 Почему мода в "ЛНР" не в моде?
Ольга Черненко 409
Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
27 мая, 22:00 Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1108
Самые смешные мемы недели: идеальный кандидат Слава Бобуленский, неоднозначные русские сувениры
27 мая, 20:00 Самые смешные мемы недели: идеальный кандидат Слава Бобуленский, неоднозначные русские сувениры
355
Топ-5 видео недели: Лига чемпионов, успешный рейд в тыл боевиков, продажа органов в Украине
27 мая, 19:30 Топ-5 видео недели: Лига чемпионов, успешный рейд в тыл боевиков, продажа органов в Украине
404
В ПАТ
27 мая, 19:01 В ПАТ "Укрзалізниця" є свій Ілон Маск
Ольга Бродська 2627
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук