Психолог объяснила яростный взгляд Елизаветы II на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Недовольный взгляд британской королевы Елизаветы II, которая пристально следила за радостным лицом Меган Маркл на свадьбе с принцем Гарри, может свидетельствовать о том, что монаршая особа готовится к длительному противостоянию за влияние над своим внуком.

Об этом в эфире ObozTV рассказала психолог Елена Рыхальская.

"Там были не только напряжение и тревожность. В этом взгляде была ненависть, в этом взгляде было что-то "я тебе еще покажу". "Вот сейчас все формальности уладим, а дальше... ". У меня такое предположение, что такой взгляд у нее (королевы) когда-то был относительно Дианы, но его просто не зафиксировали СМИ", – рассказала психолог.

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Это женщина, которой не нравится ни одна избранница ни сына, ни внуков. Есть такая категория тещ, которая полностью отвергает любую претендентку,

– пояснила специалист.

В то же время она отметила, что это не самое главное послание в этом браке.

"Это же воспитание и поэтому потомки выбирают именно тех женщин, которые разозлили маму или бабушку. Это такая косвенная месть", – считает Рыхальская.

Она обратила внимание на то, что Меган Маркл произнесла небольшую речь, что не принято делать на королевских свадьбах в Великобритании.

"Она уже показала Елизавете, кто здесь начинает быть главным", – отметила психолог.

Она также рассказала, что в таком возрасте, как у Елизаветы II, люди радуются свадьбе своих отпрысков даже с нежелательными избранниками.

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"Но здесь мы видим совершенно другую реакцию. Я думаю, что Елизавета знает еще что-то, чего не знаем мы. Она продуманная женщина, она империю держит в своих руках. Она, извините, всех своих родственников подвинула и стала королевой. Это глыба", – подчеркнула специалист.