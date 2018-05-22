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Психолог рассказала, чем грозит воспитание украинцев в неполных семьях

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Воспитание детей
Воспитание детей / 5.ua

Психологи бьют тревогу, ведь в Украине растет целое поколение украинцев, воспитанных в неполных семьях, где нет либо отца, либо матери, либо их обоих.

Это чревато сложной ситуацией в украинском обществе уже через 10-15 лет. О таком говорится в программе "Особый взгляд" на "5 канале".

Как отмечает член Европейской профессиональной психотерапевтической лиги Наталья Кухтина, причиной такой ситуации является практика трудовой миграции за рубежом, когда ребенок остается на попечении одного из родителей или совсем один.

В результате этого у детей формируется очень много психологических проблем и трудностей: комплекс брошенного человека, чувство вины и многое другое.

"Чувство обиды, чувство страха, чувство покинутости у этого ребенка. Дети начинают страдать желудочно-кишечными заболеваниями. Они просто не могут переварить ту ситуацию, в которой находятся. Простудные заболевания – они просто не выходят из этих простуд. Они без конца кашляют", – говорит психолог.

Несмотря на такое положение вещей, уже через 10-15 лет Украина может столкнуться с массовым явлением – не способностью граждан создавать семьи.

"Они (дети – ред.) вырастают с чувством бессознательной мести. И они переносят вот эти свои нереализованные, непрожитые чувства с мамой и папой, на других людей. И не могут выстроить продуктивные гендерные отношения – между мужчиной и женщиной, они не способны построить семью", – отмечает член Европейской профессиональной психотерапевтической лиги.

Европейские психологи советуют: пострадавшим от трудовой миграции детям и их родителям необходима психологическая реабилитация.

Теги: Дети Психология
Источник: 24 Канал
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