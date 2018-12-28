Психолог разрушил советский миф об игрушках для девочек и мальчиков

Многие люди до сих пор убеждены в том, что девочкам в подарок нужно выбирать куклы, а мальчикам – машинки, оружие и тому подобное.

Однако психолог Александр Равчев в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 опроверг этот миф.

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Он считает, что особой необходимости покупать для девушек именно куклы нет. На правильность выбора влияет именно возраст ребенка.

При выборе игрушек лучше выбирать те, которые уже знакомы ребенку из разных детских мультфильмов. Все потому, что такие игрушки помогут ребенку лучше усваивать моральные нормы.

Если же родители хотят купить ребенку куклу, то психолог советует отдать предпочтение тем, которые показывают определенную профессию, например, кукла-врач, кукла-учитель. Александр Равчев считает, что это может подтолкнуть ребенка к выбору такой профессии в будущем.

Отдавайте предпочтение куклам, таким как кукла-врач, кукла-учитель

По мнению психолога, до 3 лет влияние формы или вида куклы не существенно влияет на дальнейшее будущее ребенка. А вот уже после трех лет через игрушки ребенок начнет усваивать формы поведения, и это даже может существенно повлиять на выбор будущей профессии.

На украинском рынке детских игрушек представлено многочисленное количество кукол разных видов от Baby born до Monster High.

Психолог Александр Равчев “От 3 до 8 лет куклы-монстры или что-то подобное не несут угрозы для психики ребенка. Они воспринимаются как фантастические существа вроде Санта Клауса или Зубной феи. Однако начиная с младшей школы, эти куклы уже воспринимаются как формы поведения. То есть если кукла показывает девочку-хулиганку, ребенок может воспроизводить это поведение, чтобы быть похожей на этого персонажа"

Психолог отмечает, что когда мальчик играет куклой в этом нет ничего страшного.

Дети склонны играть игрушками, которые похожи на людей, то есть куклами. У девушек эту потребность родители удовлетворяют, а вот мальчикам пытаются дарить машинки или оружие. Хотя их потребность играть с игрушками, которые выглядят как люди, не исчезают,

– убежден Александр Равчев.

Именно поэтому мальчики могут играть куклами других детей или просить у родителей их купить. Александр Равчев считает, что в этом нет ничего страшного, несмотря на то, что родители испытывают определенный дискомфорт.

Психолог советует родителям следить, чтобы у ребенка было достаточно игрушек, которые похожи на людей, а не только машинки или оружие.

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