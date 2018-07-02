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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Психологи рассказали, как преодолеть свои страхи

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Как побороть свои страхи
Как побороть свои страхи / nemalababaklopoty.com

Страх провоцирует приступы паники, стресс, депрессивное настроение и дрожь. Но победить свои фобии может каждый.

Психологи из Калифорнийского университета заявили, что метод "расскажи о страхе" работает, передает 24apteka.

Они провели исследование среди людей, страдающих арахнофобией – боятся пауков. Участникам эксперимента предложили прикоснуться к живому тарантула, или хотя бы приблизиться к нему настолько близко, насколько это возможно.

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После этого добровольцы разговаривали с психологами – рассказывали о пережитом. Выяснилось, что чем эмоциональнее говорил собеседник, тем быстрее в будущем человек с фобией могла избавиться от страха к паукам.

via GIPHY

Психологи добавляют, проговаривания негативных эмоций не ухудшает страх, а помогает его победить. Главное – больше эмоций.

Известный американский психолог Дейл Карнеги советовал слегка провоцировать собственные страхи, чтобы их преодолеть. Боитесь высоты – отправляйтесь в горы, ненавидите крыс - заведите себе домашнего грызуна. Но не переборщите.

Шведские ученые из Каролинского института во главе с доктором Армит Игла предлагают людям с фобиями снова и снова убеждаться в том, что страх не вызывает панического состояния у других людей.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь LifeStyle Психология Лечение
Источник: 24 Канал
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