Психотерапевт объяснила, почему нас раздражают счастливые люди в соцсетях

Соцсети – это место, где рождается много иллюзий, а в реальном мире их просто не существует, там есть баланс радостного и печального.

Человек, который начинает привыкать к иллюзии, рано или поздно сталкивается с разочарованием и обесцениванием, пишет психотерапевт, психоаналитик Ксения Черник.

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Она отмечает, что психологически зрелые, занятые своей жизнью люди не имеют проблем с идеальными картинками из красивой жизни других людей, пишет Inspired.

Такие люди могут мотивировать себя или вдохновить, чтобы достичь этого. Но это возможно при таких условиях: человек понимает, что такое конструктивная зависть и что он завидует лишь тому, что для него имеет ценность. Она задает вопрос: "что меня задело в этой фотографии и почему?". После этого у него появляется понимание того, что ему не хватает в жизни и как этого достичь.

Психоаналитик Ксения Черник “Но если человек в себе неуверен, если он плохо разбирается в своих чувствах и желаниях, если он незрелый, тогда видя красивую жизнь других, он очень легко может стать подавленным, раздраженным и даже агрессивным. Таким людям чувство зависти очень сложно трансформировать в работу над собой и в мотивацию. Именно поэтому множество людей в соцсетях критикуют, оскорбляют и обесценивают других”.

За этим скрывается страх признать собственную уязвимость и показать настоящие эмоции. То есть человеку сложно признать, что его что-то тронуло, проще всего написать гневный / саркастический / ироничный комментарий. А плакать еще больше стыдно, даже если это от радости.

Люди боятся признать собственную уязвимость и показать настоящие эмоции

Обесценивание часто выливается в форму критики, умаления достижений другого человека. Часто такое поведение становится привычкой из-за стереотипа поведения, страха собственных, в частности, положительных эмоций.

Причиной такого поведения может быть отношение родителей к ребенку в детстве. А это является поводом для работы над собой.

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