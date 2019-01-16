Психотерапевт объяснила, почему нас раздражают счастливые люди в соцсетях
Соцсети – это место, где рождается много иллюзий, а в реальном мире их просто не существует, там есть баланс радостного и печального.
Человек, который начинает привыкать к иллюзии, рано или поздно сталкивается с разочарованием и обесцениванием, пишет психотерапевт, психоаналитик Ксения Черник.
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Она отмечает, что психологически зрелые, занятые своей жизнью люди не имеют проблем с идеальными картинками из красивой жизни других людей, пишет Inspired.
Такие люди могут мотивировать себя или вдохновить, чтобы достичь этого. Но это возможно при таких условиях: человек понимает, что такое конструктивная зависть и что он завидует лишь тому, что для него имеет ценность. Она задает вопрос: "что меня задело в этой фотографии и почему?". После этого у него появляется понимание того, что ему не хватает в жизни и как этого достичь.
За этим скрывается страх признать собственную уязвимость и показать настоящие эмоции. То есть человеку сложно признать, что его что-то тронуло, проще всего написать гневный / саркастический / ироничный комментарий. А плакать еще больше стыдно, даже если это от радости.
Люди боятся признать собственную уязвимость и показать настоящие эмоции
Обесценивание часто выливается в форму критики, умаления достижений другого человека. Часто такое поведение становится привычкой из-за стереотипа поведения, страха собственных, в частности, положительных эмоций.
Причиной такого поведения может быть отношение родителей к ребенку в детстве. А это является поводом для работы над собой.
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