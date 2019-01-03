Психотерапевт объяснила, почему нужно флиртовать

Одни люди считают, что флирт – это неотъемлемая часть жизни, несмотря на то, что у них есть партнеры. Другие же убеждены в том, что флиртовать – это предавать своего любимого.

Врач-психолог, психотерапевт, эксперт по человеческой сексуальности Настя Осадчая объясняет, почему флирт – это необходимость, пишет Inspired.

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Она считает, что флирт – это игра, а игра – это одна из психологических потребностей человека. Это происходит тогда, когда один человек или двое симпатизируют друг другу, тогда начинается взаимодействие. Последнее показывает заинтересованность, но не заставляет участников флирта ни к чему.

Врач-психолог Настя Осадчая “Для представителей обоих полов очень важно научиться флиртовать – на биологическом уровне это является важной предпосылкой к формированию полового влечения и его реализации в дальнейшем. Особенно важно это для девушек, и речь не о гендерных стереотипах. Биологически женщины отличаются от мужчин, и для женщин более характерна форма общения в виде кокетства и флирта”.

Такая игра необходима человеку тогда, когда имеется достаточно высокий уровень потребностей, то есть когда базовые потребности более-менее удовлетворены. К примеру, сложно флиртовать, когда человек голоден, ему страшно или холодно. Поэтому, если человек испытывает потребность в флирте, то это означает, что у него есть определенное базовое ощущение комфорта и безопасности.

То, что связано с игрой, наполняет человека, дает ему положительные эмоции, ощущение тепла внутри. Психолог подчеркивает: флирт – это такая вещь, которой стоит заниматься.

Флирт – это такая вещь, которой стоит заниматься

Относительно частоты флирта, то не существует никаких исследований. Это как с объятиями: одному человеку достаточно дважды в день обняться, другой требует объятий круглосуточно.

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