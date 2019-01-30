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      Психотерапевт разрушил 5 популярных мифов об антидепрессантах

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      5 мифов об антидепрессантах
      5 мифов об антидепрессантах / unsplash.com

      Антидепрессанты – это группа лекарственных психотропных препаратов, влияющих на уровень нейромедиаторов, в частности серотонина, норадреналина и дофамина. Антидепрессанты могут быть разные по химической структуре и даже по широте спектра действия.

      Врач-психотерапевт, психиатр Сергей Кистенев назвал основные мифы об антидепрессантах.

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      Миф 1. Антидепрессанты лечат только депрессию

      Несмотря на то, что антидепрессанты предназначены для лечения депрессии, они могут лечить и другие болезни, в частности:

      • тревожные расстройства;
      • обсессивно-компульсивные расстройства;
      • посттравматические стрессовые расстройства;
      • нарушения адаптации у детей;
      • острую реакцию на стресс;
      • энурез (неосознанный акт мочеиспускания);
      • расстройства пищевого поведения;
      • мигрени;
      • хронический болевой синдром;
      • биполярное расстройство;
      • предменструальный синдром (ПМС) и тому подобное.

      Антидепресанти лікують не лише депресіюАнтидепрессанты лечат не только депрессию

      Миф 2. Антидепрессанты вызывают зависимость

      На самом деле, это утверждение – ошибочно. Некоторые виды антидепрессантов используются для лечения зависимости (алкогольной, никотиновой, игромании). Важно также знать, что для лечения зависимости дозу антидепрессантов постоянно увеличивают. Если дозу увеличить больше, чем разрешено, то возникнут побочные эффекты, но это не усилит эффект от действия лекарств.

      Миф 3. Антидепрессанты опасны для здоровья

      Современные препараты безопасны, эффективны и они хорошо переносятся. В таких лекарств нет летальных доз. Психиатр отмечает, что можно отравиться лекарствами от гипертонии, зубной или головной боли, но от антидепрессантов это сделать очень сложно.

      Беременные принимают антидепрессанты нового поколения без ущерба для ребенка. Большинство антидепрессантов совместимы с грудным вскармливанием.

      Антидепресанти не шкідливі для здоров’я
      Антидепрессанты не вредны для здоровья

      Миф 4. Антидепрессанты нужно принимать всю жизнь

      В среднем лекарства нужно принимать от 6 месяцев до года. Важно, чтобы положительное влияние этих препаратов продолжалось некоторое время, тогда физиологическая система стабилизируется и будет сама работать уже в нормальном режиме. То есть, во время приема антидепрессантов происходит не замена, а восстановление нормальной работы.

      Миф 5. Антидепрессанты могут привести к суициду

      Исследования показывают, что многие антидепрессанты могут увеличить вероятность суицида в первые три месяца терапии, особенно у детей и подростков. Чаще всего это связано с стимулирующим действием антидепрессантов, которое возникает быстрее, чем антидепрессивный эффект. Следовательно, риск суицида есть только у тех, кто имел или имеет намерение покончить жизнь самоубийством. Для других людей этого риска нет.

      К тому же, для лечения пациентов с суицидальными мыслями, постоянно контролируют их в условиях стационара.

      Антидепресанти можуть призвести до суїциду, якщо людина має такі думкиАнтидепрессанты могут привести к суициду, если человек имеет такие мысли

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология Лекарства Депрессия
      Источник: Здоров'я 24
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