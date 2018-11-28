ПСЖ – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Центральный матч в Лиге чемпионов в среду, 28 ноября, состоится в Париже, где местный ПСЖ будет принимать "Ливерпуль". Игра будет доступна для просмотра и в Украине.

Показ матчей лиги чемпионов в Украине осуществляет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на телеканале "Футбол 1" и будет показано противостояние ПСЖ – "Ливерпуль".

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Смотреть онлайн матч ПСЖ – "Ливерпуль" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

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Напомним, матч ПСЖ – "Ливерпуль" состоится во вторник, 27 ноября. Начало встречи в 22:00.