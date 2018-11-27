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      ПСЖ – Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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      ПСЖ – Ливерпуль: прогноз букмекеров
      ПСЖ – Ливерпуль: прогноз букмекеров

      Центральным матчем среды, 28 ноября, станет встреча французского ПСЖ и английского "Ливерпуля". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

      В этом противостоянии букмекеры больше верят в хозяев поля – футболистов ПСЖ. В частности, PariMatch дает на победу французов коэффициент – 2.10. Немного выше коэффициент предлагает 1xbet – 2.12. "Фаворит спорт" оценил победу парижан в 2.07. Наименьший коэффициент на победу подопечных Томаса Тухеля у William hill – 2.05.

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      Что касается "Ливерпуля", то их шансы победить в игре, по мнению букмекеров, значительно меньше. В частности, PariMatch и William hill оценили победу англичан в Париже коэффициентом 3.30. "Фаворит спорт" дает на успех команды Юргена Клоппа 3.45. Наконец 1xbet предлагает коэффициент 3.36.

      Разошлись мнения букмекеров относительно ничейного завершения поединка. Один из лучших коэффициентов предлагает 1xbet – 3.94. Немного меньше в ничью верят в "Фаворит спорт" – 3.75. В свою очередь PariMatch и William hill оценили завершение матча ничьей коэффициентом 3.90.

      Напомним, матч ПСЖ – "Ливерпуль" состоится в среду, 28 ноября. Начало матча в 22:00. Видео голов и обзор игры – на сайте 24 канала.

      Теги: Спорт Лига чемпионов Футбол
      Источник: 24 Канал
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