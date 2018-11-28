ПСЖ – Ливерпуль: видео голов
В матче между французским ПСЖ и английским "Ливерпулем" в Лиге чемпионов хозяева поля вышли вперед уже на тринадцатой минуте.
Голом отметился Хуан Бернат. Защитник получил мяч в штрафной, и пробил низом мимо голкипера Алиссона.
Видео гола Берната в ворота "Ливерпуля"
Второй гол в матче на счету Неймара. Бразилец разогнал атаку, с фланга простреливал Мбаппе, а забивать должен был Кавани. Но голкипер сыграл на выходе и не дал отличиться нападающему. Однако мяч отлетел к Неймару, который и пробил в касание под штангу.
Видео гола Неймара
Но перед самым перерывом "Ливерпулю" удалось сократить отставание. Ди Мария в подкате не дотянулся до мяча, и сбил в своей штрафной Мане. Арбитр назначил пенальти, который четко реализовал Милнер.
Видео гола Милнера