В матче между французским ПСЖ и английским "Ливерпулем" в Лиге чемпионов хозяева поля вышли вперед уже на тринадцатой минуте.

Голом отметился Хуан Бернат. Защитник получил мяч в штрафной, и пробил низом мимо голкипера Алиссона.

Видео гола Берната в ворота "Ливерпуля"

Второй гол в матче на счету Неймара. Бразилец разогнал атаку, с фланга простреливал Мбаппе, а забивать должен был Кавани. Но голкипер сыграл на выходе и не дал отличиться нападающему. Однако мяч отлетел к Неймару, который и пробил в касание под штангу.

Видео гола Неймара

Но перед самым перерывом "Ливерпулю" удалось сократить отставание. Ди Мария в подкате не дотянулся до мяча, и сбил в своей штрафной Мане. Арбитр назначил пенальти, который четко реализовал Милнер.

Видео гола Милнера