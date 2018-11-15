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      ПСЖ могут дисквалифицировать из Лиги чемпионов: клубу придется продать Неймара или Мбаппе

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      Неймар или Килиан Мбаппе могут покинуть ПСЖ
      Неймар или Килиан Мбаппе могут покинуть ПСЖ

      ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей.

      Как сообщает L'Еquipe, УЕФА намерен изучить спонсорские контракты французского клуба, которые оказались завышенными, а также все нюансы покупки Неймара (222 миллиона евро) и Килиана Мбаппе (180 миллионов евро) летом 2017 года.

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      Речь идет о том, что возможен также такой вариант, при котором действующим чемпионам Франции нужно будет продать одного из вышеупомянутых игроков, чтобы избежать санкций за нарушение правил ФФП.

      Отметим, что " ПСЖ " в текущем розыгрыше Лиги чемпионов после четырех туров с одной победой занимает третье место в групповом этапе. В чемпионате Франции команда Унаи Эмери в 13 матчах не потеряла ни одного очка.

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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