Матч между французским ПСЖ и итальянским "Наполи" станет одним из центральных в третьем туре Лиги чемпионов. Посмотреть его смогут и украинские любители футбола.

Матч ПСЖ – "Наполи" будет доступен как на украинском телевидении, так и онлайн. Именно игру из столицы Франции избрали на канале "Футбол 1", чтобы транслировать ее в прямом эфире. Начало трансляции в 21:50, сама игра начнется в 22:00.

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Также матчи можно будет просмотреть онлайн. Официально в Украине показ матча ПСЖ – "Наполи" онлайн можно посмотреть на сайте видеосервиса Oll.tv. Однако, для доступа к видео необходимо зарегистрироваться на сайте. Кроме того, трансляция платная – 39 гривен за доступ на 24 часа. Или можно оформить месячный абонемент за 69 гривен.

Текстовую онлайн трансляцию проведет сайт "Футбол 24". Видео голов и обзор матча – на сайте 24 Канала.

Напомним, матч ПСЖ – "Наполи" состоится в среду, 24 октября. Начало матча в 22:00.