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      ПСЖ – Наполи: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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      ПСЖ – Наполи прогноз букмекеров
      ПСЖ – Наполи прогноз букмекеров / twitter PSG

      Одним из самых интересных матчей третьего тура Лиги чемпионов станет противостояние ПСЖ и "Наполи". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в матче в Париже.

      К предстоящему матчу обе команды могут подойти далеко не в оптимальных составах. У ПСЖ под вопросом участие Верратти, Анхеля Ди Марии и Давида Силвы. Что касается "Наполи", то к отсутствию Фаузи Гулама все уже давно привыкли. А вот без Инсинье неаполитанцам будет очень непросто.

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      В PariMatch коэффициент на победу ПСЖ выставили на уровне 1,47. Победа "Наполи" – 6,70. На то, что команды сыграют вничью – 4,80.

      Несколько меньший коэффициент на победу "Наполи" выставил "Фаворит спорт" – 6,50. Победа ПСЖ оценена аналогично – 1,47. Зато ничья между этими командами имеет больший показатель – 4,85.

      Наибольший же коэффициент на итальянцев дал Marathon bet – 6,75. В то время как на победу ПСЖ – 1,48. Ничейный результат тоже имеет наибольший показатель – 4,95.

      Напомним, что матч Лиги чемпионов ПСЖ – "Наполи" состоится 24 октября. Начало – в 22:00.

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      Теги: Спорт Лига чемпионов Футбол
      Источник: 24 Канал
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