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      "Наполи" не удержал победу над ПСЖ в Лиге чемпионов: видео голов

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      ПСЖ – Наполи: видео голов
      ПСЖ – Наполи: видео голов

      ПСЖ, который борется за выход из группы, в третьем туре Лиги чемпионов принимал "Наполи". Однако спастись от поражения парижане сумели лишь в добавленное арбитром время.

      ПСЖ – Наполи 2:2
      Голы: Руй, 61 (авт), Ди Мария, 90+3 – Инсинье, 29, Мертенс, 77

      Хотя именно игроки ПСЖ создали первый опасный момент, когда пробивал Кавани. Стоит заметить, что нападающий во время атаки мог находиться в положении вне игры.

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      "Наполи" на это ответило моментом Мертенса, который был в разы опаснее. Однако после удара бельгийца мяч попал в перекладину.

      И еще до перерыва "Наполи" вышло вперед. На 29-й минуте Инсинье получил пас от Кальехона и в касание перебросил Ареола, который неудачно вышел на перехват.

      Сравнял счет ПСЖ уже после перерыва. После прострела Менье Руй неудачно постелился в подкате, и от него мяч влетел в ворота "Наполи".

      И вскоре итальянская команда снова была впереди. Сначала Мертенс упустил возможность, когда с хорошей позиции пробил мимо. И впоследствии после не слишком удачного перехвата в исполнении защитника ПСЖ, мяч отлетел к нападающему, и тот в касание пробил по воротам.

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      Однако отпраздновать победу "Наполи" не удалось. Когда шло добавленное арбитром время, на правом фланге мяч получил Ди Мария. Полузащитник решил не отдавать пас и не идти в обыгрыш, а пробить из-за пределов штрафной. Мяч влетел под саму штангу, и Оспина в прыжке не дотянулся до него.

      После этой ничьи "Наполи" и в дальнейшем на второй позиции. ПСЖ же остался третьим. Хотя между командами одно очко отрыва.

      Теги: Футбол Спорт Лига чемпионов
      Источник: 24 Канал
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