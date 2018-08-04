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ПСЖ с разгромом победил "Монако" и выиграл Суперкубок Франции

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ПСЖ победил "Монако" в Суперкубке Франции
ПСЖ победил "Монако" в Суперкубке Франции / psg.fr

В китайском Шэньчжэне состоялся матч за Суперкубок Франции между ПСЖ и "Монако".

ПСЖ легко выиграл трофей, разгромив соперника со счетом 4:0. В составе парижского клуба голами отметились Ди Мария (33 и 90+2), Нкунку (40) и Веа (67).

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Эта игра стала первой для парижан под руководством нового тренера Томаса Тухеля. Также дебютировал в составе столичного гранда итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон.

ПСЖ – "Монако" 4:0

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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