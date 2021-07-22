Почему задержали рейс

Птица попала в самолет, когда тот шел на посадку в Грузии. Об этом заявила PR-менеджер авиакомпании Наталья Калиниченко.

Актуально Рейс из Грузии в Украину задержали на целую ночь: люди устроили бунт

21 июля при совершении посадки рейса PQ0423 Харьков – Батуми в Международном аэропорту Батуми в самолет, совершавший перелет, попала птица. После приземления инженерные службы решили немедленно направить самолет на детальный технический осмотр в аэропорту,

– объяснила Калиниченко.

Во время осмотра специалисты устранили незначительные последствия ситуации.

Отчет направили в офис компании-производителя самолета Boeing. После анализа его результатов, компания дала разрешение на полет.

После согласования от Boeing самолет должен был вылететь 22 июля в 06:30. Однако после консультаций решили провести дополнительный технический осмотр. Борт вылетел лишь в 14:30 22 июля.

Пассажиры устраивали бунт