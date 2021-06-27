Птица застряла в двигателе: рейс МАУ завернули в харьковский аэропорт

Рейсу МАУ, следовавшему из Харькова в турецкий Бодрум, пришлось задержаться. Сначала из-за непогоды, а затем из-за птицы в двигателе.

Лайнер "Международных авиалиний Украины" должен был покинуть Харьков в 4:00. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Алина Печерица.

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Рейс задержали

Началась гроза. Поэтому рейс отложили почти на 2 часа. Самолет вылетел из Харькова в 5:45, но через час был вынужден вернуться.

Почему возвращался

Все из-за птицы, застрявшей в двигателе. Поэтому командир решил вернуться.

В результате рейс окончательно вылетел из Харькова около 13:00.

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