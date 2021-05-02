На Великдень 2 травня до Києва з Єрусалиму доставили Благодатний вогонь. Його прийняв намісник Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря Православної церкви України архієпископ Агапіт.

Вогонь доставили в Україну віряни рейсовим літаком. Священник ПЦУ Михайло Омелян розповів, що окремий чартерний рейс не замовляли для економії грошей.

До речі Епіфаній і Святослав привітали українців з Великоднем: відео

Процедура перевезення Благодатного вогню

Омелян зазначив, що процедура перевезення благодатного вогню передбачає спеціальні лампади. Коли вогонь прибуває, віряни та намісник собору засвічують його та передають іншим. Далі Благодатний вогонь розвезуть по регіонах країни.



Віряни у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі / Фото "Суспільне"



ПЦУ отримала Благодатний вогонь / Фото "Суспільне"

Вірянка Анна Мисник, що побувала в Єрусалимі, аби прийняти Благодатний вогонь, розповіла, це як блага вість для всього народу. До речі, родина жінки живе на Донеччині. Вона збирається відвідати її після розговіння.



Віряни ПЦУ / Фото "Суспільне"



Служба у соборі / Фото "Суспільне"

Сходження Благодатного вогню: що відомо

Благодатний вогонь сходить щороку у Велику Суботу перед Великоднем. Церемонію проводить грецький Єрусалимський православний патріархат. Чин сходження відбувається у каплиці Гроба Господнього в Єрусалимі.

Винесення вогню символізує воскресіння Ісуса Христа.

Після сходження вогонь передають вірянам, які розвозять його по світу.

Вважають, що якщо вогонь не зійде – рік стане останнім для людства. Однак такого ще не було – вогонь сходив завжди.

В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь, дивіться відео: