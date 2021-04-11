В Індонезії на острові Ява 10 квітня стався землетрус магнітудою 6. У результаті щонайменше 7 людей загинули та ще 12 осіб зазнали поранень.

Заметим, что в это же время другая часть архипелага страдает от наводнения. Стихия уже унесла жизни 41 человека.

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Что известно о землетрясении на Яве

Жители острова ощутили толчки в обед по местному времени. Также трясло близлежащие провинции включая островом Бали. В нескольких районах эвакуировали людей.

В результате стихии повреждения получили более 300 зданий, в том числе правительственные офисы, мечети, школы и обычные квартиры.



Последствия землетрясения на Яве / Фото AP Images

По словам представителя Национального агентства противодействия стихиям радоваться Джати, известно о 7 погибших. В то же время 2 человек получили тяжелые ранения, еще 10 человек пострадали меньше.

Информация о пропавших без вести нет. Поэтому неизвестно, возрастет количество жертв.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 82 километра и в 45 километрах к юго-западу от города Маланг (провинция Восточная Ява).

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в Индийском океане.



Землетрясение на Яве 10 апреля: какая территория острова пострадала больше / Графика USGS

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Стихийные бедствия в Индонезии случаются довольно часто

Страна располагается на Тихоокеанском огненном круге. Именно в этом месте происходит столкновение тектонических плит. В результате на архипелаге время от времени происходят сейсмическая и вулканическая активности.

Наиболее разрушительное землетрясение за последнее время поразил Индонезию в конце декабря 2004 года. Его магнитуда составила 9,1. В результате у Суматры возникло цунами, которое только в Индонезии унесло жизни 170 000 человек. Общее количество погибших в регионе - 220 000 человек. Это был один из самых смертоносных природных катаклизмов в истории человечества.

Кроме того, в 2018 году пострадал остров Сулавеси. Здесь сначала произошло землетрясение магнитудой 7,5, а потом все накрыло цунами. В результате стихии 170000 индонезийцев или погибли, или пропали без вести.