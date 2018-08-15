"Публичное давление действует": пострадавшему от нападения одесском активисту продлили госохрану

Одесском активисту и журналисту Виталию Устименко продлили государственную охрану.

Об этом активист написал на своей странице в Facebook.

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Хотя еще вчера, 15 августа, полиция заявила, что снимает охрану. Однако очевидно после громкого общественного резонанса правоохранители передумали. Добавим, что глава Одесского управления Нацполиции Дмитрий Головин сообщил, что охрану продлили с 10 августа. То есть задним числом. Впрочем, активист уверен, что произошло это только благодаря возмущению общественности.

"Я по своей страшной тупости имел наглость обвинить младшего генерала милиции #БезГоловін в прекращении мероприятий по охране в отношении меня, а он мало того что своим приказом продлил мне предоставление государственной охраны, так еще и сделал это заблаговременно (дата приказа 10 августа). А если серьезно, то я благодарю всех за реакцию. Публичное давление все еще немного действует. Мера по предоставлению государственной охраны продлена", – говорится в сообщении.

Напомним, на Виталия Устименко двое неизвестных напали два месяца назад, их до сих пор не нашли. "На руководителя ВО "Автомайдан" Одесский центр Виталия Устименко было совершено нападение двумя лицами, когда он выходил из помещения Одесской областной государственной телерадиокомпании (Одесса, Фонтанская дорога, 3). В результате нападения у Виталия разбита голова и порезано бедро", – говорится в сообщении на странице в Facebook "Автомайдан".