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Пугачева показала, кто ее может заменить на сцене

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Алла Пугачева вместе с дочерью Лизой
Алла Пугачева вместе с дочерью Лизой / Соцсети

У звезды советской и российской эстрады Аллы Пугачевой растет еще одна поющая дочь, и вполне вероятно, что она также пойдет по стопам своей прославленной мамы.

Соответствующий ролик выложила сама Пугачева в своем Instagram.

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На кадрах чадо "Примадонны" и шоумена Максима Галкина Лиза исполнила песню о животных. Также на видео можно увидеть еще одного ребенка знаменитых супругов – сына Гарри.

Заметим, что Лиза и Гарри – двойняшки, а 18 сентября 2017 года им исполнилось четыре года. Детей паре родила суррогатная мать. Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года.

У исполнительницы есть и взрослая дочь – Кристина Орбакайте, которая уже давно выступает на сцене и является довольно популярной певицей.

К слову, накануне своего 60-летия в 2009 году Пугачева заявила, что завершает концертную деятельность.

Напомним, в начале апреля сообщалось, что Алла Пугачева и Максим Галкин получили гражданство Кипра, а вместе с ними гражданами этой островной страны стали и их дети – Гарри и Лиза.

Теги: Дети Новости России LifeStyle Музыка Новости культуры
Источник: 24 Канал
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