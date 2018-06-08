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Пугачева продемонстрировала горяченькое видео с Галкиным

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Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин / Соцсети

Звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева обнародовала видео, на котором ее муж пародист Максим Галкин стоит без штанов и с ней спорит.

Соответствующий ролик появился почему-то в Instagram самого Галкина, правда с подписью Пугачевой.

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"Макс меня достал, чтобы я появилась в Instagram. Вот забрала у него телефон, снялась и выставила. Пугачева", – говорится в заметке под кадрами.

В ролике можно увидеть, как юморист объясняет "Примадонне", что фанаты часто его спрашивают, почему его жена редко публикует фото и видео в Instagram.

"Снимись!" Ты бы лучше штаны надел! Я – женщина взрослая, я уже наснималась в своей жизни! А ты, давай, молодежь", – ответила ему Пугачева.

Напомним, в конце апреля стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин приобрели недвижимость на Кипре. Это впоследствии позволило им получить гражданство этой островной страны, которая, между прочим, является членом Евросоюза.

Теги: Новости России LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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