Пугачева спела о последних днях августа: курьезное видео
Процишин официальный совместно с "Вести. UA" подготовили видео, в котором саркастически перепели примадонну Аллу Пугачеву.
Лето 2018 года запомнят все украинцы, точнее его отсутствие. И только в последние дни тепла, пора дала о себе напомнить. И напомнила так, что аж припекло.
Чем запомнилось лето украинцам: смотрите видео
Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.
Источник: 24 канал
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