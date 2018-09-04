Пугачева спела о последних днях августа: курьезное видео

Процишин официальный совместно с "Вести. UA" подготовили видео, в котором саркастически перепели примадонну Аллу Пугачеву.

Лето 2018 года запомнят все украинцы, точнее его отсутствие. И только в последние дни тепла, пора дала о себе напомнить. И напомнила так, что аж припекло.

Чем запомнилось лето украинцам: смотрите видео

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