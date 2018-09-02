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Пугачева впервые отреагировала на смерть Кобзона

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Пугачева отреагировала на смерть Кобзона
Пугачева отреагировала на смерть Кобзона / Фото из открытых источников

"Примадонна" российской и советской эстрады Алла Пугачева впервые прокомментировала смерть певца и депутата Госдумы России Иосифа Кобзона.

Соответствующий сообщение, посвященное Кобзону, певица опубликовала в своем Instagram.

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30 августа стало известно, что на 81 году жизни умер Иосиф Кобзон – советский и российский певец и депутат Госдумы. Артист поддерживал аннексию Крыма и российскую агрессию на Донбассе. Последние 14 лет он боролся с онкологическим заболеванием. Похоронят Иосифа Кобзона 2 сентября в Москве.

"В моем сердце ты останешься таким. Прощай", – написала Пугачева и показала фото молодого Кобзона.

 

В моем сердце ты останешься таким.Прощай.

Допис, поширений ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Кроме того, сегодня, 2 августа, российская артистка вместе с мужем и детьми вернулась из Юрмалы, где их семья провела часть лета. Пугачева очень спешила вернуться обратно в Москву, чтобы успеть на похороны Кобзона.

Заметим, много лет назад звезды российской эстрады серьезно поссорились. Произошло это после выхода автобиографической книги Кобзона, где он назвал Пугачеву "глупой бабой" и "напыщенной звездой". После этого обиженная артистка жестоко отомстила депутату Госдумы. Она стала хозяйкой фестиваля "Песня года" и вычеркнула фамилию Кобзона из списка участников концерта, хотя он принимал в них участие течение 24 лет.

В то же время, за несколько лет до смерти Кобзона, его отношения с Примадонной, по рассказам друзей, заметно потеплели.

Напомним, ранее 24 канал рассказывал о последних днях жизни Иосифа Кобзона. В частности, он находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Похоронят Кобзона 2 сентября на Востряковском кладбище в Москве рядом с матерью.

Теги: Новости России LifeStyle Музыка Потери Умер Иосиф Кобзон
Источник: 24 Канал
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