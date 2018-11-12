Пухлые губы и откровенное декольте Ким Кардашян поразила Instagram новыми фото

Светская львица Ким Кардашян только несколько дней назад стала потерпевшей в результате масштабного пожара в Калифорнии. Ее дом находился под угрозой уничтожения, однако сейчас звезда, похоже, оправилась от неожиданных проблем.

Одна из самых известных представительниц клана Кардашьян оставила в сети несколько провокационных фотографий. На первой из них она демонстрирует совершенные формы лица с нюдовым макияжем. Заметны пухлые губы, густые ресницы и шевелюра изрядно поразили фанатов модели. А последним штрихом стал бежевый бюстгальтер, который завершил манящий образ.

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Новый образ Ким Кардашян / Instagram

Но на одном фото 38-летняя Ким не остановилась. На втором снимке она позировала в окружении своих старших детей – дочери Норт и сына Сэйнта, смело показывая все свои прелести в бежевом купальнике, легком парео и в смешной обуви от Yeezy Season.



Дети Ким Кардашян / Instagram

Если первая фотография была селфи-кадром, то второе фото – снимок папарацци – Ким решила запостить на свою страницу. Заметно, что ни она, ни ее дети не ожидали вспышку фотокамеры, однако даже в этот момент Кардашян выглядела привлекательно. Семью, похоже, сопровождал Канье Уэст, муж Ким, но в кадр попала только его нога.

Напомним, что Ким Кардашьян вынуждена была покинуть свой особняк из-за лесных пожаров вблизи ее родного города Калабасас, штат Калифорния. Всего за час актриса собрала необходимые вещи и вместе с детьми покинула дом. Впоследствии она опубликовала фото с племянницей Тру, под которым поделилась, что с ней и ее семьей все хорошо и что это – самое главное.