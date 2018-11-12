23:33
12 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Комплексы Путина. Собчак против Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:34, сегодня
      Вести.UA. Перевоплощение Ляшко. Месть Барни
      Вєсті.UA
      21:42, сегодня
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Пухлые губы и откровенное декольте Ким Кардашян поразила Instagram новыми фото

      65 Читати новину українською
      Ким Кардашян
      Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

      Светская львица Ким Кардашян только несколько дней назад стала потерпевшей в результате масштабного пожара в Калифорнии. Ее дом находился под угрозой уничтожения, однако сейчас звезда, похоже, оправилась от неожиданных проблем.

      Одна из самых известных представительниц клана Кардашьян оставила в сети несколько провокационных фотографий. На первой из них она демонстрирует совершенные формы лица с нюдовым макияжем. Заметны пухлые губы, густые ресницы и шевелюра изрядно поразили фанатов модели. А последним штрихом стал бежевый бюстгальтер, который завершил манящий образ.

      Читайте также: Виктория Бекхэм и "обнаженная" Ким Кардашян: чем запомнилась церемония People's Choice Awards

      Кім Кардашян
      Новый образ Ким Кардашян / Instagram

      Но на одном фото 38-летняя Ким не остановилась. На втором снимке она позировала в окружении своих старших детей – дочери Норт и сына Сэйнта, смело показывая все свои прелести в бежевом купальнике, легком парео и в смешной обуви от Yeezy Season.

      Кім Кардашян
      Дети Ким Кардашян / Instagram

      Если первая фотография была селфи-кадром, то второе фото – снимок папарацци – Ким решила запостить на свою страницу. Заметно, что ни она, ни ее дети не ожидали вспышку фотокамеры, однако даже в этот момент Кардашян выглядела привлекательно. Семью, похоже, сопровождал Канье Уэст, муж Ким, но в кадр попала только его нога.

      Напомним, что Ким Кардашьян вынуждена была покинуть свой особняк из-за лесных пожаров вблизи ее родного города Калабасас, штат Калифорния. Всего за час актриса собрала необходимые вещи и вместе с детьми покинула дом. Впоследствии она опубликовала фото с племянницей Тру, под которым поделилась, что с ней и ее семьей все хорошо и что это – самое главное.

      Теги: LifeStyle Эротика Мода Ким Кардашян
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 12 ноября: старые новые главари оккупированного Донбасса, арест Павловского
      сегодня , 23:05 Главные новости 12 ноября: старые новые главари оккупированного Донбасса, арест Павловского
      Как "долго" в Луганске помнили о теракте в Керчи
      сегодня , 22:00 Как "долго" в Луганске помнили о теракте в Керчи
      Ольга Черненко
      Марихуана: воздействие на организм и лечебные свойства в инфографике
      сегодня , 21:01 Марихуана: воздействие на организм и лечебные свойства в инфографике
      Як Росія використає "вибори" на Донбасі
      сегодня , 20:53 Як Росія використає "вибори" на Донбасі
      Артем Овдієнко
      Слияние бывших регионалов: кто будет единым кандидатом Кремля
      сегодня , 20:01 Слияние бывших регионалов: кто будет единым кандидатом Кремля
      Інна Жолобович
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук