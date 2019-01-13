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      "Пуля была очень глубоко": активист Михайлик рассказал о перенесенной в Германии операции

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      Олег Михайлик
      Олег Михайлик / Фото из открытых источников

      Операция по удалению пули из тела одесского активиста Олега Михайлика, на которого 22 сентября 2018 года было совершено покушение, оказалась намного сложнее, чем ее до этого представляли украинские и иностранные медики.

      Об этом сам Михайлик написал на своей Facebook-странице. Он также рассказал, как чувствует себя и показал свое фото в больничной палате.

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      Немного о самой операции. Она оказалась действительно намного сложнее, чем мы в Украине и врачи в Германии предварительно ожидали. Пуля была очень глубоко в ткани легкого и еще прикрыта аортой. Именно эту аорту пуля разорвала после выстрела, прикрыв мне большую потерю крови и клиническую смерть,
      – написал он.

      По словам Михайлика, немецким врачам пришлось вскрыть грудную клетку и удалить часть легкого вместе с пулей. Операция длилась вместо запланированных 2-х часов почти 5.

      "Сейчас уже все хорошо. Но мне придется остаться в клинике в Мюнхене дольше. Еще раз должен благодарить тех одесских врачей, которые спасли мне жизнь и реанимировали. После операции я еще раз понял, что только их профессионализм сделал со мной яркое чудо. Предоставив мне возможность жить дальше", - добавил активист.

      В свою очередь, он выразил возмущение работой правоохранительных органов в Украине.

      "Большие вопросы у меня и не только у меня, были, есть и будут к украинским правоохранителям. Это полный ужас, стыд и откровенный саботаж с их стороны по выполнению своих прямых обязанностей. Я не знаю, почему мы должны их содержать, когда они ведут себя как враги нашего государства Украины и самих украинцев? Именно поэтому я должен сегодня находится здесь, в Германии, под наблюдением немецких врачей и в ожидании экспертизы пули немецкими правоохранителями. Я вынужден быть в том числе и потому, что не доверяю украинским правоохранителям. Как и многие из вас обоснованно не верят, не доверяют им", – пояснил Михайлик.

      Также он обнародовал свое фото с больничной палаты.

      "Я в порядке. Утомленный, но до сих пор не сломлен", – подписал он фотографию.

      Напомним, одесском активисту Олегу Михайлику 11 января провели операцию по извлечению пули из легкого. Соответствующее оперативное вмешательство осуществили в Германии. До этого Михайлик сообщал, что операцию по изъятию пули из его легкого в Германии вынужденно перенесли из-за откровенного саботажа украинских правоохранительных органов. Операция должна была состояться еще 9 января, однако Генпрокуратура и Нацполиция до сих пор не прислали немецким правоохранителям соответствующих документов.

      Кто такой Олег Михайлик?Одесский политик, активист, меценат. Лидер политической партии "Сила людей" и кандидат на пост городского главы Одессы. Михайлик известен борьбой против незаконных застроек на морском побережье и критикой деятельности мэра Одессы Геннадия Труханова. 22 сентября 2018 года в Одессе его пытались застрелить возле собственного дома неподалеку от полицейского участка. Пуля чудом не попала в сердце и застряла в легком. Активист пережил клиническую смерть.

      Что известно о нападении на Олега Михайлика?Глава полиции рассказал, что следствие рассматривает несколько версий нападения, в том числе связанные с общественной и журналистской деятельностью Михайлика. В политической партии "Сила людей" заявили, что за нападением на ее члена, одесского активиста Олега Михайлика стоит местная власть Одессы. К расследованию нападения на Михайлика привлекли СБУ. Сначала следствие рассматривало 5 версий нападения. Впоследствии 2 версии отвергли. 25 сентября по делу о нападении на Олега Михайлика задержали трех подозреваемых. Михайлик заявил, что не знает подозреваемых в покушении на него, задержанных полицией. 22 ноября одного из них отпустили из СИЗО под домашний арест. Михайлик подозревает в саботаже ГПУ и ЧП по расследованию нападения на него.

      Теги: Новости Украины Покушение на активиста Михайлика Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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