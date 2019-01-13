"Пуля была очень глубоко": активист Михайлик рассказал о перенесенной в Германии операции

Операция по удалению пули из тела одесского активиста Олега Михайлика, на которого 22 сентября 2018 года было совершено покушение, оказалась намного сложнее, чем ее до этого представляли украинские и иностранные медики.

Об этом сам Михайлик написал на своей Facebook-странице. Он также рассказал, как чувствует себя и показал свое фото в больничной палате.

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Немного о самой операции. Она оказалась действительно намного сложнее, чем мы в Украине и врачи в Германии предварительно ожидали. Пуля была очень глубоко в ткани легкого и еще прикрыта аортой. Именно эту аорту пуля разорвала после выстрела, прикрыв мне большую потерю крови и клиническую смерть,

– написал он.

По словам Михайлика, немецким врачам пришлось вскрыть грудную клетку и удалить часть легкого вместе с пулей. Операция длилась вместо запланированных 2-х часов почти 5.

"Сейчас уже все хорошо. Но мне придется остаться в клинике в Мюнхене дольше. Еще раз должен благодарить тех одесских врачей, которые спасли мне жизнь и реанимировали. После операции я еще раз понял, что только их профессионализм сделал со мной яркое чудо. Предоставив мне возможность жить дальше", - добавил активист.

В свою очередь, он выразил возмущение работой правоохранительных органов в Украине.

"Большие вопросы у меня и не только у меня, были, есть и будут к украинским правоохранителям. Это полный ужас, стыд и откровенный саботаж с их стороны по выполнению своих прямых обязанностей. Я не знаю, почему мы должны их содержать, когда они ведут себя как враги нашего государства Украины и самих украинцев? Именно поэтому я должен сегодня находится здесь, в Германии, под наблюдением немецких врачей и в ожидании экспертизы пули немецкими правоохранителями. Я вынужден быть в том числе и потому, что не доверяю украинским правоохранителям. Как и многие из вас обоснованно не верят, не доверяют им", – пояснил Михайлик.

Также он обнародовал свое фото с больничной палаты.

"Я в порядке. Утомленный, но до сих пор не сломлен", – подписал он фотографию.

Напомним, одесском активисту Олегу Михайлику 11 января провели операцию по извлечению пули из легкого. Соответствующее оперативное вмешательство осуществили в Германии. До этого Михайлик сообщал, что операцию по изъятию пули из его легкого в Германии вынужденно перенесли из-за откровенного саботажа украинских правоохранительных органов. Операция должна была состояться еще 9 января, однако Генпрокуратура и Нацполиция до сих пор не прислали немецким правоохранителям соответствующих документов.

Кто такой Олег Михайлик?Одесский политик, активист, меценат. Лидер политической партии "Сила людей" и кандидат на пост городского главы Одессы. Михайлик известен борьбой против незаконных застроек на морском побережье и критикой деятельности мэра Одессы Геннадия Труханова. 22 сентября 2018 года в Одессе его пытались застрелить возле собственного дома неподалеку от полицейского участка. Пуля чудом не попала в сердце и застряла в легком. Активист пережил клиническую смерть.

Что известно о нападении на Олега Михайлика?Глава полиции рассказал, что следствие рассматривает несколько версий нападения, в том числе связанные с общественной и журналистской деятельностью Михайлика. В политической партии "Сила людей" заявили, что за нападением на ее члена, одесского активиста Олега Михайлика стоит местная власть Одессы. К расследованию нападения на Михайлика привлекли СБУ. Сначала следствие рассматривало 5 версий нападения. Впоследствии 2 версии отвергли. 25 сентября по делу о нападении на Олега Михайлика задержали трех подозреваемых. Михайлик заявил, что не знает подозреваемых в покушении на него, задержанных полицией. 22 ноября одного из них отпустили из СИЗО под домашний арест. Михайлик подозревает в саботаже ГПУ и ЧП по расследованию нападения на него.