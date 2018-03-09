Puma выпустит серию кроссовок, разработанных совместно с "Союзмультфильмом": фото

Немецкий спортивный бренд Puma создал коллекцию кроссовок в сотрудничестве с мультипликационной компанией "Союзмультфильм". На обувь нанесли крылатые выражения известных героев мультфильмов. Коллекция посвящена 50-летию модели Puma Suede.

Об этом сообщает Vogue.

Отныне фанаты "Винни Пуха" и "Ну, погоди!" смогут приобрести кроссовки известного бренда Puma с любимыми героями. Также компания планирует выпустить модели с крылатыми выражениями "Заяц, Волк", "Неправильные пчелы", "Неправильный мед". Кроссовки поступят в свободную продажу уже в мае, однако компания анонсировала выход пока только на рынок России.



Puma выпустит серию кроссовок, разработанных совместно с "Союзмультфильмом"

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К 50-летию культовой модели Puma Suede спортивный гигант решился выпустить сразу четыре коллекции, которые будут посвящены легендам музыки, уличной культуры, высокой моды и поп-культуры. Так что впереди нас еще ждут интересные коллаборации с Hello Kitty, Karl Lagerfeld, Pepsi, Swarovski и Barbie.