Пункт пропуска в Раве-Русской заработал: на границе пустота
С полуночи 8 мая на границе Украины заработал КПП "Рава-Русская – Гребенное". В целом это третий из шести пунктов пропуска с Польшей, который работает во время карантина.
Днем первого дня, как заработал КПП, обошлось без ажиотажа. Как видно с камер наблюдения на сайте Госпогранслужбы, очередей из грузовиков или пассажирских автомобилей нет.
Подробнее Закрытии части пунктов пропуска на границах Украины до 22 мая
Как сообщает tsn.ua по состоянию на полдень 8 мая всего 18 грузовиков выехали, а в 11 въехали. Легковых авто на границе еще меньше.
Пассажирского движения в течение дня почти нет, есть пару грузовиков,
– рассказала Ярослава Мельник, пресс-секретарь Львовского пограничного отряда.
На "Раве-Русской" пока пусто / Скриншот с камеры наблюдения
Однако пограничники предполагают, что за несколько дней движение активизируется и такой пустоты на границе не будет.
Дальнобойщики, приехавшие на КПП "Рава-Русская" в комментарии tsn.ua, положительно оценили открытие этого пункта, ведь это облегчит логистическое планирование работы. Однако, отмечают, что хорошо бы было еще и открыть пункт "Шегини – Медика".
Напомним, сейчас выехать из Украины может транзитный и грузовой транспорт. В Польшу попасть могут владельцы карты поляка или граждане Европейского Союза.
Попасть в Украину могут ее граждане или те, кто имеют право на проживание.
Какие автомобильные пункты пропуска на границе работают:
- "Ягодин"
- "Краковец"
- "Рава-Русская"
- "Ужгород"
- "Тиса"
- "Дякове"
- "Порубное"
- "Староказачье"
- "Рени"
- "Могилев-Подольский"
- "Гоптовка"
- "Юнаковка"
- "Бачевск"
- "Сеньковка"
- "Меловое"
- "Новые Яриловичи"
- "Славутич"
- "Выступовичи"
- "Доманово"
Что известно об ограничениях на границе
- С 16 марта из-за пандемии коронавируса в мире в Украину запретили въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют право на проживание).
- С 17 марта прекратили международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение.
- В течение 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения.
- Сейчас закрыты все пешие КПП, попасть в Украину можно только на авто.
- Временно закрыты 123 пункта пропуска вдоль всей границы Украины.