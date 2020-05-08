Пункт пропуска в Раве-Русской заработал: на границе пустота

С полуночи 8 мая на границе Украины заработал КПП "Рава-Русская – Гребенное". В целом это третий из шести пунктов пропуска с Польшей, который работает во время карантина.

Днем первого дня, как заработал КПП, обошлось без ажиотажа. Как видно с камер наблюдения на сайте Госпогранслужбы, очередей из грузовиков или пассажирских автомобилей нет.

Подробнее Закрытии части пунктов пропуска на границах Украины до 22 мая

Как сообщает tsn.ua по состоянию на полдень 8 мая всего 18 грузовиков выехали, а в 11 въехали. Легковых авто на границе еще меньше.

Пассажирского движения в течение дня почти нет, есть пару грузовиков,

– рассказала Ярослава Мельник, пресс-секретарь Львовского пограничного отряда.



На "Раве-Русской" пока пусто / Скриншот с камеры наблюдения

Однако пограничники предполагают, что за несколько дней движение активизируется и такой пустоты на границе не будет.

Дальнобойщики, приехавшие на КПП "Рава-Русская" в комментарии tsn.ua, положительно оценили открытие этого пункта, ведь это облегчит логистическое планирование работы. Однако, отмечают, что хорошо бы было еще и открыть пункт "Шегини – Медика".

Напомним, сейчас выехать из Украины может транзитный и грузовой транспорт. В Польшу попасть могут владельцы карты поляка или граждане Европейского Союза.

Попасть в Украину могут ее граждане или те, кто имеют право на проживание.

Какие автомобильные пункты пропуска на границе работают:

"Ягодин"

"Краковец"

"Рава-Русская"

"Ужгород"

"Тиса"

"Дякове"

"Порубное"

"Староказачье"

"Рени"

"Могилев-Подольский"

"Гоптовка"

"Юнаковка"

"Бачевск"

"Сеньковка"

"Меловое"

"Новые Яриловичи"

"Славутич"

"Выступовичи"

"Доманово"

Что известно об ограничениях на границе

С 16 марта из-за пандемии коронавируса в мире в Украину запретили въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют право на проживание).

С 17 марта прекратили международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение.

В течение 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения.

Сейчас закрыты все пешие КПП, попасть в Украину можно только на авто.

Временно закрыты 123 пункта пропуска вдоль всей границы Украины.



Где еще можно пересечь границу / Инфографика 24 канала