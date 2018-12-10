День благотворительности в Украине отмечают 10 декабря. К этой дате редакция 24 канала собрала для вас точки, куда можно занести ненужные вещи. Помочь может каждый, проявить человечность, а в обмен получить тепло и благодарность. У каждого из нас есть одежда и обувь, которая только занимает место. А для кого-то это может стать настоящей находкой!

Отдавать ненужные вещи – это не только помощь нуждающимся, но и забота об экологии. Ведь ежегодно в мире производится более 80 миллиардов единиц одежды. В развитых европейских странах 50% подержанной одежды передают на благотворительность, другие попадают на переработку. В Украине все больше людей приобщается к этой мировой практики. С каждым годом благотворительных организаций становится больше.

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Пункты приема одежды в Киеве

Красный Крест

Где: улица Пушкинская, 30

Телефон: (044) 235-01-57

Сразу хотим отметить, что Красный Крест имеет свои пункты в каждом областном центре. Если вы не из столицы, ищите Красный Крест в своей области. Сюда все желающие могут принести одежду. Кроме того, смело приносите медикаменты, которые вам не нужны (конечно,что еще не вышли из срока годности), лечебный инвентарь (костыли, грелки, инвалидные коляски и т.д.). Кстати, здесь же можно попробовать себя волонтером.

Где: улица Липинского, 3; улица Малоподвальная, 15

Телефон: +38 093 767 57 94

А здесь вообще очень интересный подход, пока инновационный для Украины. Одежду, которую приносят благотворители, тщательно сортируют. 80% отдают нуждающимся, а вот 20% оставляют в магазине и продают. Деньги, которые магазин получает от продажи, также идут на благотворительность.

Здесь можно найти реально крутую одежду!

Здесь преимущественно принимают одежду и обувь. Но примут также аксессуары, безделушки для дома и тому подобное.

Кстати, если вам не комфортно нести вещи в магазин, владельцы Laska установили контейнер в Ocean Plaza (на нулевом этаже), где вы можете оставить одежду и обувь без лишних слов.

Банк одежды

Где: улица Берлинского, 9

Телефон: 044 221 3626

Еще один интересный проект! Одеждой и обувью может воспользоваться каждый. Идея банка проста: здесь собрано множество вещей, каждый может прийти и обменять или просто бесплатно взять то, что ему нужно.

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Вещи рассортированы и развешаны на вешалки. Здесь можно найти и детскую и взрослую одежду. А можно просто принести свои ненужные вещи, которые могут кому-то другому пригодиться.

Пункты приема одежды в Харькове

Шафа Добрих Речей

Где: улица Полтавский шлях, 6-А

Телефон: (063) 639-18-65

"Шафа Добрих Речей" тоже действует как благотворительный магазин. Здесь у вас примут не только одежду и обувь, но бижутерию, сувениры, детские игрушки, книги, технику. Вы сможете избавиться от всего, что покрывается дома пылью, и одновременно сделать кому-то замечательный подарок!



Вот так прекрасно выглядит магазин!

Центр помощи беременным

Где: улица Полтавский шлях, 6-А

Телефон: (057)758-41-91

Этот благотворительный фонд очень уникальный. Они занимаются помощью беременным, оказавшимся в кризисной ситуации, а также родителям, которым нужна посторонняя помощь.

Дети растут быстро, поэтому в семьях с детьми просто горы одежды и игрушек. Выбросить жалко, а держать негде? Приносите ваши сокровища в Центр помощи беременным. Здесь с радостью примут одежду и игрушки для самых маленьких. Вы очень поможете родителям, которые не имеют возможности купить все необходимое.

Пункты приема одежды в Одессе

Сherrytea.od.ua

Этот проект создан для помощи всем незащищенным слоям населения: бездомным, сиротам, малообеспеченным семьям и просто людям, которые нуждаются в этот период в поддержке и помощи.

Часто мы хотим отдать вещи, но не находим времени, чтобы завезти их в пункт приема ... Проект Сherrytea.od.ua сделан так, что благотворителям только надо оставить заявку на сайте и у них заберут вещи! Никуда ехать не придется. Кстати, идея родилась во время Евромайдан. Здесь вы также найдете пункты приема, в которые можно самому отвезти ненужные вещи.

"Добробутик"

Где: проулок Красный, 7а

Телефон: 726-35-95

Благотворительный магазин работает не только в Киеве, Одесса имеет свой аналог. Здесь у него милое название "Добробутик" и создан он в поддержку больных детей. Вы бесплатно отдаете свои вещи, другие их покупают, а деньги идут на лечение малышей. Ненужную одежду, обувь и аксессуары можно привезти самому или вызвать курьера по телефону.



Здесь можно дешево купить брендовые вещи, еще и помочь

Пункты приема одежды во Львове

"Оселя"

Где: Львов-Винники, ул. Франко, 69;

Благотворительная лавка "Оселя" Львов-Винники, ул. Франко, 53д.

Мастерская добрых дел: ул. Венгерская, 2.

Телефон: (032) 296-33-03

Об этой организации можно рассказывать очень долго. Ведь здесь дают второй шанс бездомным, людям, которые потеряли все, но хотят вернуться к нормальной жизни. ОО создала сообщество, где бездомные могут жить, работать и становиться на ноги. Им часто нужна одежда и обувь.

Если вам неудобно ехать в пункты приема, сообщество расположило по городу множество контейнеров для сбора одежды и обуви.



Ищите такой бокс возле своего дома

Помочь старикам

Где: ул. Медовой Пещеры, 71;

Телефон: 097 871 15 51 (волонтер Анастасия)

Мы уже рассказывали о помощи беременным в Харькове. Во Львове же можно помочь пожилым людям. Жители гериатрического пансионата нуждаются в одежде и обуви. Из самого необходимого: носки, свитера, белье. Очень благодарны пожилые люди постельному белью. Вещи вы можете передать через волонтеров или же принести самостоятельно.

Это лишь небольшой список организаций, которые с радостью примут ваши вещи. В каждом крупном городе есть множество таких организаций. Не будьте равнодушны к тем, кто оказался в беде.