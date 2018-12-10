Куда отнести ненужную одежду: Киев и крупные города
День благотворительности в Украине отмечают 10 декабря. К этой дате редакция 24 канала собрала для вас точки, куда можно занести ненужные вещи. Помочь может каждый, проявить человечность, а в обмен получить тепло и благодарность. У каждого из нас есть одежда и обувь, которая только занимает место. А для кого-то это может стать настоящей находкой!
Отдавать ненужные вещи – это не только помощь нуждающимся, но и забота об экологии. Ведь ежегодно в мире производится более 80 миллиардов единиц одежды. В развитых европейских странах 50% подержанной одежды передают на благотворительность, другие попадают на переработку. В Украине все больше людей приобщается к этой мировой практики. С каждым годом благотворительных организаций становится больше.
Читайте также: Право на семью: как Украина преодолевает "институт сиротства"
Пункты приема одежды в Киеве
Где: улица Пушкинская, 30
Телефон: (044) 235-01-57
Сразу хотим отметить, что Красный Крест имеет свои пункты в каждом областном центре. Если вы не из столицы, ищите Красный Крест в своей области. Сюда все желающие могут принести одежду. Кроме того, смело приносите медикаменты, которые вам не нужны (конечно,что еще не вышли из срока годности), лечебный инвентарь (костыли, грелки, инвалидные коляски и т.д.). Кстати, здесь же можно попробовать себя волонтером.
Laska Charity Store
Где: улица Липинского, 3; улица Малоподвальная, 15
Телефон: +38 093 767 57 94
А здесь вообще очень интересный подход, пока инновационный для Украины. Одежду, которую приносят благотворители, тщательно сортируют. 80% отдают нуждающимся, а вот 20% оставляют в магазине и продают. Деньги, которые магазин получает от продажи, также идут на благотворительность.
Здесь можно найти реально крутую одежду!
Здесь преимущественно принимают одежду и обувь. Но примут также аксессуары, безделушки для дома и тому подобное.
Кстати, если вам не комфортно нести вещи в магазин, владельцы Laska установили контейнер в Ocean Plaza (на нулевом этаже), где вы можете оставить одежду и обувь без лишних слов.
Где: улица Берлинского, 9
Телефон: 044 221 3626
Еще один интересный проект! Одеждой и обувью может воспользоваться каждый. Идея банка проста: здесь собрано множество вещей, каждый может прийти и обменять или просто бесплатно взять то, что ему нужно.
Читайте также: Украина обогнала Россию, Польшу и Беларусь в рейтинге благотворительности: инфографика
Вещи рассортированы и развешаны на вешалки. Здесь можно найти и детскую и взрослую одежду. А можно просто принести свои ненужные вещи, которые могут кому-то другому пригодиться.
Пункты приема одежды в Харькове
Шафа Добрих Речей
Где: улица Полтавский шлях, 6-А
Телефон: (063) 639-18-65
"Шафа Добрих Речей" тоже действует как благотворительный магазин. Здесь у вас примут не только одежду и обувь, но бижутерию, сувениры, детские игрушки, книги, технику. Вы сможете избавиться от всего, что покрывается дома пылью, и одновременно сделать кому-то замечательный подарок!
Вот так прекрасно выглядит магазин!
Где: улица Полтавский шлях, 6-А
Телефон: (057)758-41-91
Этот благотворительный фонд очень уникальный. Они занимаются помощью беременным, оказавшимся в кризисной ситуации, а также родителям, которым нужна посторонняя помощь.
Дети растут быстро, поэтому в семьях с детьми просто горы одежды и игрушек. Выбросить жалко, а держать негде? Приносите ваши сокровища в Центр помощи беременным. Здесь с радостью примут одежду и игрушки для самых маленьких. Вы очень поможете родителям, которые не имеют возможности купить все необходимое.
Пункты приема одежды в Одессе
Этот проект создан для помощи всем незащищенным слоям населения: бездомным, сиротам, малообеспеченным семьям и просто людям, которые нуждаются в этот период в поддержке и помощи.
Часто мы хотим отдать вещи, но не находим времени, чтобы завезти их в пункт приема ... Проект Сherrytea.od.ua сделан так, что благотворителям только надо оставить заявку на сайте и у них заберут вещи! Никуда ехать не придется. Кстати, идея родилась во время Евромайдан. Здесь вы также найдете пункты приема, в которые можно самому отвезти ненужные вещи.
"Добробутик"
Где: проулок Красный, 7а
Телефон: 726-35-95
Благотворительный магазин работает не только в Киеве, Одесса имеет свой аналог. Здесь у него милое название "Добробутик" и создан он в поддержку больных детей. Вы бесплатно отдаете свои вещи, другие их покупают, а деньги идут на лечение малышей. Ненужную одежду, обувь и аксессуары можно привезти самому или вызвать курьера по телефону.
Здесь можно дешево купить брендовые вещи, еще и помочь
Пункты приема одежды во Львове
Где: Львов-Винники, ул. Франко, 69;
Благотворительная лавка "Оселя" Львов-Винники, ул. Франко, 53д.
Мастерская добрых дел: ул. Венгерская, 2.
Телефон: (032) 296-33-03
Об этой организации можно рассказывать очень долго. Ведь здесь дают второй шанс бездомным, людям, которые потеряли все, но хотят вернуться к нормальной жизни. ОО создала сообщество, где бездомные могут жить, работать и становиться на ноги. Им часто нужна одежда и обувь.
Если вам неудобно ехать в пункты приема, сообщество расположило по городу множество контейнеров для сбора одежды и обуви.
Ищите такой бокс возле своего дома
Помочь старикам
Где: ул. Медовой Пещеры, 71;
Телефон: 097 871 15 51 (волонтер Анастасия)
Мы уже рассказывали о помощи беременным в Харькове. Во Львове же можно помочь пожилым людям. Жители гериатрического пансионата нуждаются в одежде и обуви. Из самого необходимого: носки, свитера, белье. Очень благодарны пожилые люди постельному белью. Вещи вы можете передать через волонтеров или же принести самостоятельно.
Это лишь небольшой список организаций, которые с радостью примут ваши вещи. В каждом крупном городе есть множество таких организаций. Не будьте равнодушны к тем, кто оказался в беде.
Выбор редакции
-
После обнаружения у Сенцова поражения сердца российские тюремщики решили перевести его в отрядсегодня , 15:04
-
Автокефалия для УПЦ: Филарет неожиданно заявил о несогласии с Константинополемсегодня , 13:57
-
Возле общежития КПИ в Киеве произошла кровавая драка со стрельбой: фото и видеосегодня , 13:02