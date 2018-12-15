18:22
15 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бакланы разрушили стадион. Прихоти Рогозина
      Вєсті Кремля
      23:12, 14 декабря
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, сегодня
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Пусть боятся и готовятся: как наши бойцы относятся к фантазиям оккупантов о наступлении ВСУ

      201 Читати новину українською

      Пророссийские боевики активно обстреливают наших военных и успевают при этом делать заявления. Будто бы Вооруженные силы Украины должны были пойти в наступление на двух направлениях – Мариупольском и Горловском.

      Для этого террористы нарисовали даже карту, где расписали, какими силами и средствами украинская армия планирует это делать.

      Читайте также: Оккупанты понесли потери на Донбассе

      14 декабря 2018 года оккупантам, пожалуй, приснилось, что 15 декабря на них нападут украинские военные. Об этом заявил Эдуард Басурин, "спикер" псевдореспублики ДНР. Эту страшилку "власть ДНР" рассказывает уже неделю.

      Боевики даже придумали, что начаться наступление должно с химической атаки.

      Пусть ждут нашего наступления. А мы будем удерживать наши позиции до определенного приказа командования,
      – описал ситуацию военнослужащий Макс.

      Бойцы относятся к фантазиям боевиков с улыбкой, хотя все признают: в случае команды – готовы.

      ЗСУ
      Пусть ждут, – боец ВСУ Макс

      Между Горловкой и Ясиноватой боевики окопались на дороге, соединяющей эти два оккупированные города. В последние дни боевики, будто бы действительно готовясь к наступлению ВСУ, активно укрепляли и стягивали технику. Но пока никаких сверхактивных действий на этом участке фронта не наблюдается. Идет обычная окопная война. Боевики стреляют – украинские солдаты отвечают.

      ЗСУ
      Военнослужащий ВСУ Эдуард

      Эдуард прошел не одну горячую точку этой войны. В частности, выходил из Иловайского котла. Сегодня он празднует свой день рождения. К сожалению, не в семейном кругу, а здесь – на передовой. Однако Эдуард об этом не жалеет.

      А ля гер ком а ля гер. Как-то так. День, в принципе, привычный и не отличается от других. Разве поздравлениями друзей и собратьев,
      – рассказал боец ​​ВСУ Эдуард.

      Украинские армейцы в наступление не пошли. Но, по их словам – пусть враг боится и готовится. Потому что если не сегодня, то скоро – украинская армия вернет свою землю.

      Напомним, ранее 24 канал писал, что в ноябре и в начале декабря 2018 года в "ЛНР" прошли масштабные учения боевиков с использованием тяжелой бронетехники, которую перекинут с российской военной базы.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      14 декабря , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 1904
      Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос
      14 декабря , 13:30 Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос
      Євгенія Мазур 6385
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Именитые кандидаты не пришли на конкурс на главу Нацполиции
       24 января 2017 , 12:27 2
      Трагедия в Княжичах: одному из подозреваемых избрана мера пресечения
       1 сентября 2017 , 13:08
      Челси выплатил отступные за испанского голкипера – рекордный трансфер все ближе
       8 августа , 12:53
      Знаменитый комментатор – о скандалах Динамо и Шахтера: "Цена первого места – несколько десятков миллионов долларов"
       8 августа , 15:01
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук