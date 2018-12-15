Пусть боятся и готовятся: как наши бойцы относятся к фантазиям оккупантов о наступлении ВСУ

Пророссийские боевики активно обстреливают наших военных и успевают при этом делать заявления. Будто бы Вооруженные силы Украины должны были пойти в наступление на двух направлениях – Мариупольском и Горловском.

Для этого террористы нарисовали даже карту, где расписали, какими силами и средствами украинская армия планирует это делать.

Читайте также: Оккупанты понесли потери на Донбассе

14 декабря 2018 года оккупантам, пожалуй, приснилось, что 15 декабря на них нападут украинские военные. Об этом заявил Эдуард Басурин, "спикер" псевдореспублики ДНР. Эту страшилку "власть ДНР" рассказывает уже неделю.

Боевики даже придумали, что начаться наступление должно с химической атаки.

Пусть ждут нашего наступления. А мы будем удерживать наши позиции до определенного приказа командования,

– описал ситуацию военнослужащий Макс.

Бойцы относятся к фантазиям боевиков с улыбкой, хотя все признают: в случае команды – готовы.



Пусть ждут, – боец ВСУ Макс

Между Горловкой и Ясиноватой боевики окопались на дороге, соединяющей эти два оккупированные города. В последние дни боевики, будто бы действительно готовясь к наступлению ВСУ, активно укрепляли и стягивали технику. Но пока никаких сверхактивных действий на этом участке фронта не наблюдается. Идет обычная окопная война. Боевики стреляют – украинские солдаты отвечают.



Военнослужащий ВСУ Эдуард

Эдуард прошел не одну горячую точку этой войны. В частности, выходил из Иловайского котла. Сегодня он празднует свой день рождения. К сожалению, не в семейном кругу, а здесь – на передовой. Однако Эдуард об этом не жалеет.

А ля гер ком а ля гер. Как-то так. День, в принципе, привычный и не отличается от других. Разве поздравлениями друзей и собратьев,

– рассказал боец ​​ВСУ Эдуард.

Украинские армейцы в наступление не пошли. Но, по их словам – пусть враг боится и готовится. Потому что если не сегодня, то скоро – украинская армия вернет свою землю.

Напомним, ранее 24 канал писал, что в ноябре и в начале декабря 2018 года в "ЛНР" прошли масштабные учения боевиков с использованием тяжелой бронетехники, которую перекинут с российской военной базы.