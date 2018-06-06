23:41
6 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
9°C
18°C 9°C
  • четверг
    22°C 8°C
  • пятница
    24°C 11°C
  • суббота
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Усы надежды для сборной РФ. Виртуальная реальность Киселева
Вєсті Кремля
21:04, сегодня
Вести.UA. Натурщик Татьяны Чорновол. Хитрый план Добкина
Вєсті.UA
19:48, сегодня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

"Пусть Москва не питает иллюзий": сенатор США призвал Запад к жестким действиям против России

54 Читати новину українською
Джон Кейсик
Джон Кейсик / ТАСС

Сейчас безрассудство и международная агрессия России достигли уровня, при котором необходима жесткая реакция Запада.

Правительствам европейских стран пора признать то, в чем давно уверены Кремль и многие россияне, – что Россия и Запад фактически находятся в состоянии конфликта, и реагировать на это, пишет в статье Boston Globe сенатор-республиканец Джон Р. Кейсик, губернатор штата Огайо.

Читайте также: Путин назвал условие, при которой Россия перестанет существовать

"Мы (США – "24") должны четко объяснить Москве, что мы и наши союзники больше не потерпим такого опасного поведения", – утверждает американский политик.

По его мнению, Россия сильно зависит от экспорта энергоносителей, а представители элит конкурируют за возможность их разворовывать. Кейсиік рекомендует принять меры для изоляции России: "обуздать российские организации, которые имеют твердое намерение дестабилизировать Запад; усилить ограничения в отношении доступа российских частных и государственных организаций на западные рынки капитала; перекрыть РФ доступ к международной финансовой системе; прекратить западное содействие экспорту, отмыванию и легализации активов, украденных коррумпированными российской элитой".

В то же время, продолжает автор публикации, эффективное давление возможно только через каналы переговоров и диалога. США вынуждены общаться и сотрудничать с Россией относительно различных региональных конфликтов, констатирует сенатор.

Но пусть Москва не питает иллюзий, будто ей удастся воспользоваться таким сотрудничеством, чтобы вынудить Запад к уступкам, если речь идет о защите наших ценностей и основанного на правилах международного порядка, который Кремль сейчас стремится свергнуть. Необходимо наложить на Россию дополнительные жесткие санкции, чтобы объяснить, что так дальше продолжаться не может,
– заключает автор, призывая США и их союзников сплотиться.

Читайте также:  Если Китай – это тигр, то Россия – это котик на ходулях, – ученый

Теги: Новости политики Новости России Новости США Санкции
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук