"Пусть Москва не питает иллюзий": сенатор США призвал Запад к жестким действиям против России

Сейчас безрассудство и международная агрессия России достигли уровня, при котором необходима жесткая реакция Запада.

Правительствам европейских стран пора признать то, в чем давно уверены Кремль и многие россияне, – что Россия и Запад фактически находятся в состоянии конфликта, и реагировать на это, пишет в статье Boston Globe сенатор-республиканец Джон Р. Кейсик, губернатор штата Огайо.

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"Мы (США – "24") должны четко объяснить Москве, что мы и наши союзники больше не потерпим такого опасного поведения", – утверждает американский политик.

По его мнению, Россия сильно зависит от экспорта энергоносителей, а представители элит конкурируют за возможность их разворовывать. Кейсиік рекомендует принять меры для изоляции России: "обуздать российские организации, которые имеют твердое намерение дестабилизировать Запад; усилить ограничения в отношении доступа российских частных и государственных организаций на западные рынки капитала; перекрыть РФ доступ к международной финансовой системе; прекратить западное содействие экспорту, отмыванию и легализации активов, украденных коррумпированными российской элитой".

В то же время, продолжает автор публикации, эффективное давление возможно только через каналы переговоров и диалога. США вынуждены общаться и сотрудничать с Россией относительно различных региональных конфликтов, констатирует сенатор.

Но пусть Москва не питает иллюзий, будто ей удастся воспользоваться таким сотрудничеством, чтобы вынудить Запад к уступкам, если речь идет о защите наших ценностей и основанного на правилах международного порядка, который Кремль сейчас стремится свергнуть. Необходимо наложить на Россию дополнительные жесткие санкции, чтобы объяснить, что так дальше продолжаться не может,

– заключает автор, призывая США и их союзников сплотиться.

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