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      "Пусть общество делает выводы": Порошенко и Медведчук встречаются несколько раз в месяц

      104 Читати новину українською
      Виктор Медведчук
      Виктор Медведчук / 24 канал

      Президент Украины Петр Порошенко и кум Путина Виктор Медведчук регулярно и часто проводят тайные встречи. Об этом узнали журналисты-расследователи программы "Схемы". К тому же, встречаются политики как в помещении Администрации Президента, так и дома.

      Об этом в прямом эфир 24 канала рассказал автор расследования программы "Схемы" Михаил Ткач.

      Читайте также: Тайные встречи Порошенко и Медведчука: кто и как препятствовал журналистам-расследователям

      По его словам, точное количество встреч определить очень сложно.

      Мы видели один пример (встречи дома – 24 канал). Но, например, "Украинская правда" сообщала, что домашние встречи очень частые, их даже болбше чем в Администрации Президента. В целом, можно говорить о двух или трёх встречах в месяц, каждая из которых длится от часа до двух,
      – сообщил Ткач.

      И добавил: "Интересный момент – если охрана и Медведчука, и АП, которая имеет много ресурсов для того, чтобы отслеживать также и нашу работу, видят, что мы там, то Медведчук выезжает не всегда стандартным путем – с боковой арки на улице Лютеранской. Если не видят, то мы беспрепятственно фиксируем заезды и выезды кортежа Медведчука".

      Ткач
      Михаил Ткач рассказал, как происходило расследование встреч Порошенко и Медведчука

      "Мы не делаем никаких выводов. Только фиксируем факты. А выводы пусть делает общество", – подытожил Ткач.

      Видео полного интервью Михаила Ткача:

       

      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости политики Украина – Россия Виктор Медведчук Администрация Президента
      Источник: 24 канал
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