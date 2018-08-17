Пусте місце: убога реальність генпрокурора Луценка

Контрасти – вони як, ніщо інше, дозволяють рельєфно бачити реальність. Контраст перший: різницям між державним діячем і пустим місцем на прикладі Уляни Супрун і Юрія Луценка.

Уляна Супрун звільнила лікаря, яка відмовилася лікувати онкохворого ветерана АТО через те, що "той вбивав братський народ".

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Згодом керівництво Інституту раку не лише повернуло її на роботу, а й навіть підвищило. Як тільки про це стало відомо, Уляна Супрун за один день добилася повторного звільнення цього лікаря. Так вчиняє державний діяч. Для рельєфності цитата Супрун щодо цього: "Така кадрова політика керівництва закладу неприпустима. З боку Міністерства буде вжито відповідних заходів".



Уляна Супрун

А тепер для контрасту беремо генпрокурора Юрія Луценка, кадрова політика у відомстві якого точно не менш важлива, ніж в охороні здоров'я. Луценко, наприклад, підвищив прокурора Кулика, звинуваченого в незаконному збагаченні. Також Луценко не підписав підозру керівнику САП Холодницькому і дозволив далі закривати топ-корупційні справи. Так вчиняє пусте місце, а не державний діяч. Для рельєфності цитата Луценка щодо цієї ситуації: "З моєї точки зору, він (Кулик – ред.) ефективний працівник прокуратури".

Правда різниця разюча? Друзі, не всі політики однакові. Коли вас переконують в протилежному, знайте, вами свідомо маніпулюють. Роблять це для того, щоб ви навіть не пробували розібратися, махнули рукою, мовляв, всі вони однакові, і … не прийшли на вибори.



Юрій Луценко

Чим менше таких нас прийде на вибори, тим більше важитимуть голоси, які віддадуть, надивившись політичної реклами, чи банально – продадуть. Не всі політики однакові. Чим раніше ми всі почнемо це розуміти і в цьому розбиратися, тим кращими для України будуть результати виборів.

Але повернімося до убогої реальності генпрокурора Луценка. Хочу навести вам ще одну його цитату, якою він захищав злочинців в прокуратурі: "Не важливо, якого кольору кішка, якщо вона приносить здобич. Якщо кішка не вчинила ніяких злочинів, а це встановить лише суд, то її масть, колір, довжина шерсті мене не стосується".

Як же мені подобається це класичне "злочин встановлює лише суд" від теперішніх політичних імпотентів. Особливо того, що на посаді генпрокурора. Хочу нагадати Юрію Луценку, що злочин президента-втікача Віктора Януковича суд теж ще не встановив. А це, згідно слів Юрія Луценка, означає, що Янукович – не злочинець.

Ба більше, коментуючи, чи є ризик повернення конфіскованих грошей Януковича, горе-генпрокурор заявив: "У злочинців не вийде повернути гроші". Тільки-от за логікою Луценка ні Янукович, ні жоден з його топ-корупціонерів не є злочинцями, бо ГПУ, під керівництвом Луценка, не добилася вироків щодо жодного з них.

Я повторю, що Луценко, як і два попередні генпрокурори Порошенка, не добилися вироку щодо жодного топ-корупціонера Януковича. Жодного. Ба більше кількох найогидніших представників минулої влади, прокуратура Луценка нахабно відмазала.

Наприклад, головного "смотрящого" Януковича Юрія Іванющенка, це той, що Юрій Єнакієвський. Або міністра природних ресурсів Януковича Миколу Злочевського. Або багатьох, багатьох інших, кого Юрію Луценку і Петру Порошенку потрібно згадувати перед виборами.

До речі, окрім Януковича, Юрій Луценко також не вважає злочинцем Леоніда Кучму. До прикладу, торішнє фото, на якому Луценко мило посміхається і тисне руку Кучмі, якого саме ж звинувачував у смерті Георгія Гонгадзе. Нагадаю цитату Юрія Луценка: "Кучма обов'язково понесе відповідальність…". Огидне унаочнення, як місце сидіння визначає точку зору. Благаю вас, у жодному разі не забудьте це фото до найближчих виборів.



Леонід Кучма та Юрій Луценко

Щось я від контрастів відволікся, про які обіцяв розповісти на початку. Вибачте, повертаюся до них. Отже, про контрасти, які рельєфно ілюструють, чия безпека насправді важлива для Порошенка і Авакова.

Активіста "Автомайдану" і члена громради при НАБУ Віталія Устименка позбавили державної охорони, наданої після нападу у червні. Нагадаю, що тоді двоє невідомих напали з ножем на Віталія Устименка, серйозно його поранивши. Поліція кваліфікувала напад як замах на вбивство.



Напад на Віталія Устименка

Ви тільки вслухайтеся в логіку зняття Нацполіцією Авакова охорони з активіста. Поки немає жодного, ні найменшого результату "розслідування" поліцією Авакова крайнього нападу на Устименка (як і всіх попередніх нападів, до речі), то Держохорону треба зняти.

В мене таке враження, що вони всі там на наркотиках сидять, серйозно. А як інакше пояснити цю, пробачте на слові, логіку. До речі, через хвилю обурення Нацполіція Авакова була змушена охорону Устименку повернули.

Тобто, один охоронець від Нацполіції для активіста, якого порізали ножем, а до цього неодноразово нападали, це для Авакова забагато. А от вісім державних охоронців для Назара Холодницького, який зокрема закрив "Рюкзачну справу" сина Авакова, нікому не шкода.

Хороший контраст, правда? Дуже рельєфний. До речі, охорону Холодницькому було надано за особистою вказівкою Петра Порошенка. Напевно, гарно йому, як і Авакову, керівник Антикорупційної прокуратури прислужує. Однозначно, цінний кадр. Безперечно на життя і здоров'я громадського активіста, що Порошенку, що Авакову відверто начхати. Від цих активістів самі лише проблеми і неприємності. Нехай їх ріжуть ножами і обливають кислотою, ну хоча б зелінкою.

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Зовсім інша справа свої, рідненькі назарчики холодницькі, які на задніх лапках чекають вказівок і радо прислужують, вчиняючи чи покриваючи огидні злочини. Таких треба мотивувати, просувати і берегти як зіницю ока. Цей контраст, до речі, влада усіма способами намагається … ні, не приховати, навпаки – підкреслити. Щоб кожному було зрозуміло, якщо ти частина нашої банди, то ми тебе захистимо, якщо ти проти нас – ми будемо тебе знищимо.

Історія вчить, що історія нікого та нічому не вчить. Попередники під керівництвом Януковича діяли абсолютно так само. А це означає, що після зміни влади, яка неодмінно відбудеться, порошенки, авакови та луценки тікатимуть світ за очі, так само, як тікали попередники.

Ну, принаймні ми як українці маємо все для цього зробити. Як? Вимагати від кандидатів в президенти чіткого плану покарання сьогоднішньої влади. В жодному разі не голосувати за кандидатів без такого плану, ба більше, агітувати проти таких кандидатів.