Больше всего людей по случаю праздника собралось на Европейской площади, площади Героев Майдана и Сичеславской набережной. С утра 12 сентября местные коммунальщики приступили к уборке.

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После Дня города остались забитые мусорные баки. Кроме того, пластиковые и стеклянные бутылки, окурки, семечки и бумажки из-под конфет валяются и на улицах.

Мусор оказался даже в местных клумбах.

Как выглядит Днепр после празднования Дня города / Информатор

Празднование Дня Днепра: главное