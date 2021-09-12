Больше всего людей по случаю праздника собралось на Европейской площади, площади Героев Майдана и Сичеславской набережной. С утра 12 сентября местные коммунальщики приступили к уборке.
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После Дня города остались забитые мусорные баки. Кроме того, пластиковые и стеклянные бутылки, окурки, семечки и бумажки из-под конфет валяются и на улицах.
Мусор оказался даже в местных клумбах.
Как выглядит Днепр после празднования Дня города / Информатор
Празднование Дня Днепра: главное
- Днепр не имеет конкретной даты Дня города. Ежегодно праздник приходится на вторую субботу сентября.
- В 2021 году город отпраздновал свое 245-летие.
- По этому случаю на улицы и площади Днепра вышли тысячи людей.
- Для них подготовили немало культурных и развлекательных мероприятий. В частности, фестиваль оркестров, акцию "Тарелка счастья", выставку техники ГСЧС Украины, концерт классической музыки, шоу на воде, лазерное шоу и праздничный салют.
- Перед жителями и гостями города также выступили DJ Tapolsky, DOROFEEVA и группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.