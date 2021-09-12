Пустые бутылки и горы мусора: как выглядит Днепр после празднования Дня города

12 сентября 2021 , 12:07
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Источник:

"Информатор"

В 2021 году празднование Дня Днепра пришлось на субботу, 11 сентября. После громкого гуляния люди оставили в центре города немало мусора.

Больше всего людей по случаю праздника собралось на Европейской площади, площади Героев Майдана и Сичеславской набережной. С утра 12 сентября местные коммунальщики приступили к уборке.

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После Дня города остались забитые мусорные баки. Кроме того, пластиковые и стеклянные бутылки, окурки, семечки и бумажки из-под конфет валяются и на улицах.

Мусор оказался даже в местных клумбах.

Как выглядит Днепр после празднования Дня города / Информатор

Празднование Дня Днепра: главное

  • Днепр не имеет конкретной даты Дня города. Ежегодно праздник приходится на вторую субботу сентября.
  • В 2021 году город отпраздновал свое 245-летие.
  • По этому случаю на улицы и площади Днепра вышли тысячи людей.
  • Для них подготовили немало культурных и развлекательных мероприятий. В частности, фестиваль оркестров, акцию "Тарелка счастья", выставку техники ГСЧС Украины, концерт классической музыки, шоу на воде, лазерное шоу и праздничный салют.
  • Перед жителями и гостями города также выступили DJ Tapolsky, DOROFEEVA и группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.
Автор: Мар'яна Бекало