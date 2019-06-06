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      "Путь к капитуляции": реакция политиков на инициативу "не стрелять в ответ" на Донбассе

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      Леонид Кучма предложил прописать новые инициативы в минских договоренностях
      Леонид Кучма предложил прописать новые инициативы в минских договоренностях / Фото из открытых источников

      Во время встречи Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе второй президент Украины Леонид Кучма предложил прописать в соглашении о перемирии норму. Согласно ей, украинским военным могут запретить стрелять в ответ на огонь оккупантов.

      Кроме того, в Минске, по словам Кучмы, рассмотрят предложение о снятии блокады с оккупированных территорий Донбасса. Как на эти предложения реагируют украинские политики – далее.

      Читайте также: Украина с Россией договорились подготовить новое перемирие на Донбассе

      Андрей Парубий

      Председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал инициативу о запрете открывать огонь по оккупантам "путем к капитуляции".

      Когда мы не отвечаем на огонь и на атаки агрессора – наших погибших становится все больше. Мы 5 лет ведем национально-освободительную борьбу, и я лично хочу сообщить новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, что запрет стрелять в ответ – это путь не к миру, а – к капитуляции,
      – сказал он во время заседания парламента 6 июня.

      Также он попросил Зеленского "иметь уважение к украинским воинам и скорректировать свою позицию".

      Ирина Геращенко

      Вице-спикер парламента отреагировала на инициативу Кучмы на своей Facebook-странице. Она рассказала, что посетила в больнице раненых украинских бойцов. Они спросили ее: "Как это мириться с оккупантами с чистого листа?".

      "Мы нигде не выстрелили первыми. Мы защищаем свою землю и своих людей и собратьев. Об этом стоит помнить всем и везде. И в Харькове, и в Киеве, и в Минске. И напоминать об этом Москве. О минах тоже. Запрещенные, которыми теперь напичкана наша земля. В Украине нет ни одного человека, который не хочет мира, который не мечтает о мире. Вопрос в цене. Мы – за восстановление территориальной целостности Украины. И против капитуляции", – отметила Геращенко.

      Георгий Тука

      Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Тука успел прокомментировать инициативы Кучмы в Минске на своей Facebook-странице. Он отметил, что "в кошмарном сне не представляет, как начальник Генштаба ВСУ подпишет указ о запрете стрелять в ответ".

      Что касается инициативы Леонида Кучмы о запрете "стрелять в ответ". При всем уважении к Леониду Даниловичу... Как вы это себе представляете? ДРГ сепаров приближается к нашим позициям под прикрытием минометного огня, а наши защитники, которые ценой собственной жизни дают нам с вами возможность спокойно жить, в ответ должны кричать: "Эй, господа сепары! Вы сюда не ходите! Нам стрелять запрещено!" Да?
      – написал он.

      Вместе с тем он высказался о предложении снять экономическую блокаду с Донбасса.

      "Что касается "снятия блокады" в одностороннем порядке. Ограничения введены решением СНБО в ответ на захват террористами ряда украинских предприятий на оккупированной части Донбасса.
      Согласно этому решению, ограничения могут быть сняты при следующих условиях: полное прекращение огня, освобождение всех заложников, возвращение всех захваченных предприятий. Что из этого выполнено? Ничего. Таким образом, никаких оснований для отмены решения СНБО на этот день я не вижу", – подчеркнул он.

      Владимир Арьев

      Народный депутат и глава делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев назвал прямой изменой инициативы второго президента Украины Леонида Кучмы относительно Донбасса.

      "Односторонние уступки террористам – без преувеличения являются сдачей национальной безопасности страны. Агрессор никаких уступок не делает и только ртом Лаврова выставляет условия капитуляции. Поэтому, прекращение сопротивления и торговля в этих условиях – прямая измена Украине", – отметил он.

      Владимир Вятрович

      Инициативу Кучмы "не стрелять в ответ на Донбассе" прокомментировал и директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

      "Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке", – написал Вятрович в Facebook.

      Петр Порошенко

      Предшественник Владимира Зеленского, пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал другое предложение Кучмы по Донбассу – снятие экономической блокады с оккупированных территорий.

      "Мы никогда не возражали против восстановления экономических связей, но в строгом соответствии с национальными интересами Украины, при условии выполнения упомянутого решения СНБО. Реализация российского сценария на Донбассе – это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, которые погибли за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины! Что дальше? Репарации из бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства?" – написал он.

      Юрий Луценко

      Генпрокурор Юрий Луценко, в свою очередь, назвал возможную торговлю с ОРДЛО финансированием терроризма.

      "Идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет. Такая торговля будет криминалом, что подпадает под статью Уголовного кодекса о финансировании терроризма", – пояснил генпрокурор.

      Что известно об инициативе о новом режиме тишины?Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил о необходимости указать в новых договоренностях по "режиму тишины" на Донбассе норму "не стрелять в ответ". Он также говорил о необходимости ввести запрет на обстрел гражданских объектов – школ и детских садов. Озвученные предложения группа должна разработать до 19 июня.

      Что известно о блокаде оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей?Блокада ОРДЛО – мероприятия, направленные на временное полное прекращение транспортного сообщения между Украиной и временно оккупированной Россией территорией Донецкой и Луганской областей. 15 марта 2017 года СНБО принял решение о прекращении транспортного сообщения между Украиной и ОРДЛО.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Андрей Парубий Леонид Кучма Операция Объединенных сил Минские договоренности Георгий Тука Ирина Геращенко Петр Порошенко Владимир Вятрович
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