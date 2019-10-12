Путь Королевы: памятник Анне, дочери Великого князя Киевского Ярослава, открыли в Бельгии

Памятник дочери украинского князя и французской королеве открыли в Бельгии. Произошло это в рамках проекта "Путь Королевы" – проект призван воссоздать путешествие будущей королевы от Киева до Парижа.

Торжественное открытие скульптуры Анны Ярославны – королеве Франции произошло в субботу, 12 октября, в Арлоне – старинном бельгийском городе. Об этом рассказал "Укринформ".

Ранее во Франции открыли памятник Анне Ярославне

Открытие скульптуры киевской княгине – символ исторических связей всей Европы с Украиной. Мы надеемся, что больше украинцев будут приезжать в наш прекрасный город,

– сказал городской голова Арлона Винсен Магнюс.

Посол Украины в Бельгии Николай Точицкий поддержал Магнюса в этих словах и добавил, что для Украины европейская интеграция – естественный процесс, который означает возвращение к собственным источникам.

Смотрите фото "Укринформа" с открытия скульптуры Анны в Бельгии:

Константин Скритуцкий, автор скульптуры, рассказал, что воплощенный в памятнике образ будущей княгини и королевы – это маленькая девочка, которая ходила по улицам древнего Киева и мечтала о большом будущем.

Анна Ярославна или Анна Киевская – дочь Великого князя Киевского Ярослава I Мудрого и его второй жены – дочери короля Шотландии и Швеции Ингигерды (Ирины). Анна – вторая жена французского короля Генриха I Капета, королева Франции, мать короля Филиппа I.



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