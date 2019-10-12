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      Путь Королевы: памятник Анне, дочери Великого князя Киевского Ярослава, открыли в Бельгии

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      Памятник Анне Ярославне в Бельгии
      Памятник Анне Ярославне в Бельгии / ukrinform.com

      Памятник дочери украинского князя и французской королеве открыли в Бельгии. Произошло это в рамках проекта "Путь Королевы" – проект призван воссоздать путешествие будущей королевы от Киева до Парижа.

      Торжественное открытие скульптуры Анны Ярославны – королеве Франции произошло в субботу, 12 октября, в Арлоне – старинном бельгийском городе. Об этом рассказал "Укринформ".

      Ранее во Франции открыли памятник Анне Ярославне

      Открытие скульптуры киевской княгине – символ исторических связей всей Европы с Украиной. Мы надеемся, что больше украинцев будут приезжать в наш прекрасный город,
      – сказал городской голова Арлона Винсен Магнюс.

      Посол Украины в Бельгии Николай Точицкий поддержал Магнюса в этих словах и добавил, что для Украины европейская интеграция – естественный процесс, который означает возвращение к собственным источникам.

      Смотрите фото "Укринформа" с открытия скульптуры Анны в Бельгии:

       

      Константин Скритуцкий, автор скульптуры, рассказал, что воплощенный в памятнике образ будущей княгини и королевы – это маленькая девочка, которая ходила по улицам древнего Киева и мечтала о большом будущем.

      Анна Ярославна или Анна Киевская – дочь Великого князя Киевского Ярослава I Мудрого и его второй жены – дочери короля Шотландии и Швеции Ингигерды (Ирины). Анна – вторая жена французского короля Генриха I Капета, королева Франции, мать короля Филиппа I.

      Подробно о том, как Анна Ярославна стала одной из самых выдающихся женщин Средневековья – смотрите и читайте в материале 24 канала.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости Франции Новости культуры Бельгия История
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