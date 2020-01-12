Путь России к нормализации отношений с ЕС идет через оккупированные территории Украины, – Польша

Премьер-министр Польши Матеуш Муравецкий назвал условия для нормализации отношений России с Европейским Союзом. По его словам, для этого россияне должны вернуть Украине Крым и отказаться от своего влияния на боевиков Донбасса.

Отношение к Европе как к врагу является стратегической ошибкой России, заявил польский премьер в интервью немецкому изданию Die Welt.

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Нормализация отношений Евросоюза с Россией не имеет смысла без действий другой стороны. Для этого Россия должна выйти из Крыма и отказаться от своего влияния на Востоке Украины. Мы также считаем не очень конструктивной роль России в Сирии,

– заявил Матеуш Моравецкий.

По его словам, для нормализации отношений между Россией и ЕС должна быть воля обеих сторон, но это не соответствует позиции российского президента Владимира Путина.

Кроме того, польский премьер заявил, что отношение к Европе как к врагу является стратегической ошибкой России.

"Уже давно настоящей угрозой для России является Китай. Вместе со странами Европы россияне могли бы противодействовать Пекину, но Путин отвергает сотрудничество с нами", – резюмировал Моравецкий.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала