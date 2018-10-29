Путь самоуничтожения: Деми Мур выступила с эмоциональной речью о трудностях в карьере

Голливудская актриса Деми Мур стала специальной гостьей церемонии наград, учрежденной благотворительным центром Peggy Albrecht Friendly House, где она получила премию "Женщина года" и выступила с эмоциональной речью о трудностях, с которыми столкнулась в работе.

Об этом пишет издание Daily Mail. Деми призналась, что в начале карьеры она не чувствовала себя успешной и полезной, что быстро привело ее к кризису.

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В нашей жизни есть определяющие моменты, они формируют нас и направление, в котором мы движемся в жизни. И в начале своей карьеры я шла путем самоуничтожения. Независимо от того, какие успехи у меня были, я никогда не чувствовала себя достаточно хорошо. Я не чувствовала себя полезной,

– отметила Мур.

По словам звезды, тогда ей помогли двое людей (их имен Деми не назвала), которых она едва знала. Они поставили ей ультиматум и дали шанс изменить весь ход жизни".

"В момент своей личной борьбы я обратилась к мудрому учителю и выразила страх, что недостаточно хороша. На что она мне сказала: "Вам всегда будет казаться, что вы недостаточно успешны. Но вы можете знать себе цену", – добавила актриса.



Деми Мур / Getty

К слову, на мероприятие Деми Мур надела бордовый костюм в стиле oversize из коллекции Calvin Klein. Актриса дополнила образ геометрическим зеркальным клатчем и яркими босоножками на каблуках.



Деми Мур / Getty