Путешествие Украиной: привлекательные места Кировоградщины, которые стоит посетить каждому

Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о живописных уголках каждого региона нашей родины. Вашему вниманию – список достопримечательностей Кировоградской области, о которых стоит знать и которые просто необходимо увидеть.

О природных и рукотворных шедеврах на территории Кировоградской области мы знаем меньше, чем о прелестях Крыма или Карпат. Туристические маршруты по живописным местам этого региона до сих пор не развиты. Но в области самом деле немало достопримечательностей.

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Среди степей полноводный Ингул прорезал в скалах невероятной красоты каньон "Монастырище", а скромная река Бука сформировала урочище "Каскады" с огромными причудливыми глыбами и рядом волшебных водопадов. В древние времена сформировалось таинственное озеро Берестоватое, которое люди называют "Черным". Да и город Кропивницкий, сердце области, достаточно красив.



Кировоградская область: какие места стоит посетить

Кропивницкий – "открытое сердце" Украины

Жители Кропивницкого любят свой город, и далеко не безосновательно называют его украинским Афинами или маленьким Парижем.



Город Кропивницкий – "украинские Афины"

Основан город как Елисаветград (в честь русской царицы), затем носил недолго название Зиновьевск, по имени известного меньшевика, а когда к власти пришли большевики – стал Кировоградом. Впрочем, ни Елизавета, ни Зиновьев, ни Киров не сделали для славы города больше, чем основатель первого украинского драматического театра Марко Кропивницкий.



Академический украинский музыкально-драматический театр имени Кропивницкого

Да, именно в этом месте заложен краеугольный камень национального театра украинцев. В этом здании творили Иван Карпенко-Карый, Мария Заньковецкая, Николай Садовский, выступали известные композиторы Николай Лысенко и Ференц Лист. Марку Кропивницкому, великому режиссеру, актеру и композитору, перед входом в театр установлен памятник.



Памятник Марку Лукичу Кропивницкому

Кроме театра, настоящим украшением города является величественная набережная реки Ингул. Жители Кропивницкого считают ее самым романтичным местом мира.

Впрочем, ни жители, ни гости города никогда не обойдут вниманием еще одну визитку Кропивницкого.



"Открытое Сердце" Кропивницкого

"Открытое Сердце" – знаковое место. Большое и открытое сердце символизирует любовь к городу и к Украине, и родительскую преданную любовь, и искреннюю любовь. А еще этой арт-инсталляцией город как-будто говорит: "Мы открыты для мира".

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Поэтому Кропивницкий знают хорошо. А вот область – нет. Кировоградская область – терра инкогнита как для украинских, так и иностранных туристов. А ведь здесь есть множество заповедных территорий, курганов, гротов с уникальной флорой и фауной. Окутанный легендами степной край славится богатым культурным наследием и многочисленными памятниками природы.

Природные чудеса Кировогорадской области

Каньон Монастырище в селе Завтурово Устиновского района расположен в 100 километрах от Кропивницкого. Дорога к нему сложная, но ради такой красоты этот путь стоит преодолеть. Каньон – место уникальное, и для украинской культуры значит не меньше, чем пирамиды для Египта. Здесь протекает река Ингул и раскинулись величественные каменные глыбы невероятных размеров. Говорят, их появление объясняется затвердеванием магмы вокруг метеорита, упавшего 45 миллионов лет назад.



Каньон для украинской культуры значит не меньше, чем пирамиды для Египта

На верхушке главного камня туристы оставляют "жертвы" – хлеб, печенье, конфеты – чтобы задобрить духов. Местные жители уверяют, что у людей, которые проводят здесь хоть несколько дней, открываются сверхъестественные способности.



Где-то между глыбами спрятаны сокровища – говорят местные

А еще рассказывают легенды о тайной пещере, в которой спрятаны сокровища – не то татарские, не то казацкие.

Урочище "Каскады" в селе Злынка Маловисковского района расположено в каньоне реки Буки.



Урочище "Каскады"

Это – сложная система природных водопадов, которая, казалось бы, не может существовать на равнинной части Украины.



Сложная система водопадов

Урочище уникальное и с биологической точки зрения – множество местных видов растений и животных являются редкими или исчезающими.

Идеальная местность для единения с природой

Большую радость туристам приносит ныряние со скал, рыболовство и просто единение с природой.

Урочище "Разлитой камень" в Компанеевском районе Кировоградской области занимает полощу в 25 гектаров. Похоже оно на каменный водопад, который навеки застыл в своем падении в реку Сугоклея. Будто сказочный великан строил несокрушимую переправу через реку широкой гранитной полосой.

"Разлитый" гранит в урочище "Разлитый камень"

Дендропарк "Веселые Боковеньки" в селе Ивановка Долинского района существует с 1893 года и занимает площадь в 110 гектаров. Здесь созданы пять основных пейзажей, которые демонстрируют ландшафт определенной географической зоны, и растет здесь почти тысяча деревьев и кустарников со всего мира. Поэтому очень жаль, что туристов здесь меньше, чем в уманской "Софиевке".



Дендропарк "Веселые Боковеньки"

И "Софиевка", и "Веселые Боковеньки" созданы благодаря любви. Автор парка Николай Давыдов был влюблен в дочь соседа-помещика. Однако, любовь не была взаимной, поэтому парк и не назвали в честь гордой барышни.

"Мертвое море" Кировоградской области расположено в селе Веселовка Бобринецкого района. Речь идет о соленом озере на небольшой реке Сухая. Соленая вода держит на поверхности даже неопытного пловца, а голубая глина, которой можно обмазываться – уникальное лечебное и косметическое средство.



Соленое озеро с лечебной голубой глиной

Но особой красотой поражает озеро Берестоватое, которое в народе называют "Черным". Именно сюда, к Черному лесу и Черному озеру, путешествуют искатели адреналина и сокровищ. Ведь глубина озера достигает почти ста метров, а еще, говорят, где-то под водой спрятаны сокровища крымского хана Гирея и украинского анархиста Нестора Махно.



Черное озеро в Черном лесу

Среди достопримечательностей Кировоградской области – трехсотлетний дуб на побережье Бондарского озера. Здесь бывал Александр Пушкин, который тесно дружил с местным помещиком Раевским. Говорят, именно этот дуб и эти берега служили образом для создания знаменитого пушкинского "Лукоморье".

На холме, возле сакрального места слияния рек Сугоклеи и Сугоклейчика, близ села Нечаевка, расположена археологическая достопримечательность эпохи позднего неолита – Межевые камни. Это два ряда из 15 пар параллельных каменных монолитов. Археологи с мировыми именами признали, что подобных памятников в Европе очень мало. А вблизи Межевых камней есть курган периода бронзы и грот Чертова пещера, где нашли много свидетельств жизнедеятельности первобытных людей.



Менгири Кировоградской области

Родина известных украинцев

Известна Кировоградская область и как родина выдающихся деятелей украинской культуры. В частности, в одном из живописных уголков Компаниивщины раскинулось село Нечаевка, где родился и провел свои детские годы знаменитый писатель Юрий Яновский, автор непревзойденных исторических романов. Еще в 1972 году нечаевцы на собственные средства построили литературно-мемориальный музей Яновского.

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А вот "Заповедник-музей "Хутор Надежда" в селе Николаевка Кировоградского района – одно из самых известных мест региона, ведь основал хутор в честь своей жены Надежды украинский драматург, актер и общественный деятель Иван Тобилевич, более известный как Карпенко-Карый. Гостили в Тобилевича и Кропивницкий, и Заньковецкая, и Саксаганский, поэтому экспозиция музея включает не только вещи, которые касаются творчества Карпенко-Карого.



"Заповедник-музей "Хутор Надежда"

"Рукотворные чудеса" Кировоградской области

Графитовый карьер в городе Завалье – не просто огромная дыра в земле. Здесь добывают графит, и месторождение это – второе по величине в мире. К сожалению, Украина не является одним из лидеров добычи графита, хотя материал этот используется активно, от стержней для карандашей – до оболочек для ядерных боеголовок. А еще – здесь очень красиво.

Графитовый карьер в Завалье

Гранитный Гайворон – многие туристы и не подозревают о такой украинской достопримечательности. Строить так называемый "гранитный квартал железнодорожников" в городе Гайворон начали в 1933 году. Толщина стен впечатляет – около метра. Местные жители рассказывают, что перекрытия на домах делали из железнодорожных рельсов. Гранит же добывали на местном карьере.



Так добывают гранит под Гайвороном в Кировоградской области

Неудивительно, что Гайворон неоднократно становился съемочной площадкой для фильмов – здесь снимали эпизоды "Поводыря" и "Девять жизней Нестора Махно".



"Гранитный квартал" в Гайвороне

Куда более популярен Музей ракетных войск стратегического назначения в поселке Побужское Голованевского района. Здесь демонстрируют мощь ядерного оружия. Когда-то строго засекречена ракетная база стала уникальным музеем с образцами ракетных двигателей и ракет, в том числе тех, которые сыграли решающую роль в Карибском кризисе. Также здесь представлена специальная техника для транспортировки, перегрузки и заправки ракет.



"Сатана"

Наибольшей популярностью пользуется ракета РС-20В (15А18М) "Воевода" – именно ее американцы прозвали "Сатана".



Командный пункт ракетной базы – 40 метров под землей

Особенность музея и в том, что можно касаться всех экспонатов, а за небольшую доплату к входному билету – спуститься в подземный командный пункт.

В селе Луполово на берегу Южного Буга стоит здание бывшей водяной мельницы, которая напоминает замок. И замку этому может позавидовать большинство украинских дворцов.



Трудно поверить, но это когда-то была всего лишь водяная мельница

Да, он без окон и крыши, и о нем не знают туристы, но по колориту – один из лучших в Украине замков. При том, что "замок" – вообще-то мельница.



Замок-мельница в селе Луполово

"Геометрическое" сердце Украины

Точку географического центра Украины впервые вычислили в 1989 году и отметили место памятным знаком в поселке Добровеличковка одноименного района. После многочисленных научных дискуссий и споров, 24 августа 2002 здесь установили стелу из гранита.

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Впрочем, в 2005 году новые исследования перенесли географический центр Украины в Черкасскую область. Чтобы не обижать Добровеличковку, ей присвоен статус "Геометрический центр Украины".



Геометрический центр Украины

Правда, памятный знак не демонтировали и надпись на нем не меняли.