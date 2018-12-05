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      Путешествие во времени и пространстве: как выглядят милые часы в виде панельных домов

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      Художник из Франкфурта Гвидо Циммерман воплотил в жизнь необычную идею – традиционные настенные часы он решил сделать в форме домов.

      Как признается автор, его вдохновляли как известные мировые сооружения, так и обычные панельные дома, пишет ArchDaily.

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      Одни из часов стали практически идентичной копией отеля La Flaine архитектора школы "Баухауз" Марселя Бройера.

      Чаще всего настенные часы были в буржуазных домах и считались одним из символов обеспеченности, а панельные сооружения – наоборот – предназначались для массового строительства бюджетного жилья.

      Гвідо Циммерман годинники-будинки

      Художник Гвидо Циммерман делает необычные часы в виде домов

      Кроме настенных часов, творения Гвидо Циммермана можно увидеть в виде затейливых кормушек для птиц.

      будинок годівниця Гвідо ЦиммерманКроме часов, немецкий художник изготавливает кормушки в виде домов

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      Теги: Архитектура и дизайн Новости недвижимости Исскусство Фотоновости
      Источник: 24 Канал
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