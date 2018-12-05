Путешествие во времени и пространстве: как выглядят милые часы в виде панельных домов

Художник из Франкфурта Гвидо Циммерман воплотил в жизнь необычную идею – традиционные настенные часы он решил сделать в форме домов.

Как признается автор, его вдохновляли как известные мировые сооружения, так и обычные панельные дома, пишет ArchDaily.

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Одни из часов стали практически идентичной копией отеля La Flaine архитектора школы "Баухауз" Марселя Бройера.

Чаще всего настенные часы были в буржуазных домах и считались одним из символов обеспеченности, а панельные сооружения – наоборот – предназначались для массового строительства бюджетного жилья.

Художник Гвидо Циммерман делает необычные часы в виде домов

Кроме настенных часов, творения Гвидо Циммермана можно увидеть в виде затейливых кормушек для птиц.

Кроме часов, немецкий художник изготавливает кормушки в виде домов