Путешествие во времени и пространстве: как выглядят милые часы в виде панельных домов
Художник из Франкфурта Гвидо Циммерман воплотил в жизнь необычную идею – традиционные настенные часы он решил сделать в форме домов.
Как признается автор, его вдохновляли как известные мировые сооружения, так и обычные панельные дома, пишет ArchDaily.
Смотрите также: Больше не в Дубае: чем поражать небоскреб с новым самым большим в мире атриумом
Одни из часов стали практически идентичной копией отеля La Flaine архитектора школы "Баухауз" Марселя Бройера.
Чаще всего настенные часы были в буржуазных домах и считались одним из символов обеспеченности, а панельные сооружения – наоборот – предназначались для массового строительства бюджетного жилья.
Художник Гвидо Циммерман делает необычные часы в виде домов
Кроме настенных часов, творения Гвидо Циммермана можно увидеть в виде затейливых кормушек для птиц.
Кроме часов, немецкий художник изготавливает кормушки в виде домов