Путешествия по Европе: Джастин Тимберлейк показал первые кадры из семейного путешествия

Популярный певец Джастин Тимберлейк несмотря на насыщенные рабочие будни не забывает об отдыхе. Вместе со своей женой – актрисой Джессикой Бил – и сыном он отправился в путешествие по Европе.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил – яркий пример того, как голливудские супруги умело совмещает работу и семью. Несмотря на насыщенный график звезд они все же находят свободное время, чтобы побыть наедине. Пара даже спортом пытается заниматься вместе, о чем свидетельствует эффектное видео в блоге Джессики Бил.

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Допис, поширений Jessica Biel (@jessicabiel) 9 Сер 2018 р. о 11:05 PDT

Теперь голливудские супруги отправились в путешествие по Европе. Джастин Тимберлейк с Джессикой Бил проведут активный отдых в нескольких странах, после чего вернутся в США. Пара совместит все с выступлениями артиста. Так, голливудские звезды показали первые фото из Нидерландов, где вскоре состоится грандиозное выступление Джастина Тимберлейка.

На кадрах видно, что супруги взяли на прокат велосипеды: Джастин и Джессика вместе с их 3-летним сыном Сайлесом проехали живописными тропами на окраине Амстердама. Кроме этого, семья совершила волшебную прогулку на берегу.

Мы похожи на европейцев? Потому что мы точно чувствуем себя европейцами,

– написала Джессика Бил.

Допис, поширений Justin Timberlake (@justintimberlake) 23 Сер 2018 р. о 2:17 PDT